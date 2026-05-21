El Corte Inglés de Genil apura los últimos festivos de apertura de la Zona de Afluencia Turística antes de verano

Archivo - Área de nutrición y bienestar del centro comercial en Genil. Archivo. - DIEGO LAFUENTE / EL CORTE INGLÉS - Archivo

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés de Genil ha abierto sus puertas durante los domingos y festivos de estos meses de abril y mayo en virtud de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Granada, por lo que son ya únicamente dos los festivos que restan de apertura por este motivo antes del verano.

Así, este domingo 24 y el próximo 31 son los últimos festivos de apertura por ZGAT que quedan antes de verano.

Hasta septiembre y octubre no volverán las aperturas con motivo de ZGAT en el centro de Genil, si bien se prevén aperturas puntuales los días 5 y 26 de julio, y el 15 de agosto, que se encuadran dentro de los festivos de apertura autorizados por la Junta de Andalucía, y en los que el centro de Arabial también abrirá sus puertas.