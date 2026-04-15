La Costa Tropical de Granada llama a mantener el consumo responsable de agua pese a la mejora de las reservas

Archivo - Llenando un vaso con agua del grifo. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL - Archivo

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Rafael Caballero, ha realizado un nuevo llamamiento a la ciudadanía para mantener un uso responsable del agua, y ha subrayado que las lluvias registradas en los últimos meses han supuesto una mejora en la situación de los acuíferos, pero no eliminan la necesidad de un consumo eficiente de este recurso esencial.

En este sentido, Caballero ha advertido de que las precipitaciones "han sido una buena noticia para nuestra comarca, pero no pueden convertirse en una excusa para relajar los hábitos de ahorro", y ha insistido en que "el agua sigue siendo un bien limitado que debemos cuidar entre todos".

"La gestión responsable del agua no puede depender únicamente de la climatología puntual, sino que debe formar parte de nuestra forma de vida. La verdadera sostenibilidad se construye en los momentos de normalidad, no solo en los periodos de escasez", ha expuesto.

SITUACIÓN DE ESTRÉS HÍDRICO ESTRUCTURAL

Por otro lado, desde la institución comarcal recuerdan que la Costa Tropical continúa enfrentándose a una situación de estrés hídrico estructural, por lo que resulta fundamental avanzar hacia un modelo de consumo basado en la eficiencia y la responsabilidad compartida entre administraciones, sectores productivos y ciudadanía.

En concreto, la Mancomunidad ha incidido en la importancia de evitar consumos innecesarios en el ámbito doméstico, turístico y agrícola, así como en la detección temprana de fugas o averías que puedan suponer pérdidas de agua.

Finalmente, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha reiterado su compromiso con la sensibilización y la educación ambiental, recordando que seguirá impulsando campañas informativas para fomentar un uso racional del agua, convencida de que cada gesto individual contribuye a garantizar el futuro hídrico de la comarca.