Crean el Foro UGR de Empresas e Instituciones que refuerza la conexión de Universidad de Granada y tejido socioeconómico

La constitución del Foro UGR de Empresas e Instituciones inicia una etapa de colaboración orientada a facilitar la coordinación entre la Universidad y los agentes del territorio en empleabilidad, formación, transferencia del conocimiento e innovación - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha celebrado este jueves la reunión de constitución del Foro UGR de Empresas e Instituciones, un nuevo órgano estratégico creado para articular un diálogo estructurado, continuo y orientado a la acción con el tejido socioeconómico e institucional de su entorno.

Según señalan en un comunicado, el foro nace con el objetivo de mejorar la empleabilidad del estudiantado, reforzar la calidad de los programas formativos, impulsar la transferencia de conocimiento y aumentar el impacto social y territorial de la Universidad, conectando de manera más eficaz sus capacidades académicas e investigadoras con las necesidades reales de empresas, instituciones y sociedad.

Se trata de un espacio que reúne a instituciones públicas, empresas, organizaciones empresariales y representantes del tercer sector, tanto de la provincia de Granada como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas ellas con una relación directa con la Universidad de Granada.

Entre las entidades participantes se encuentran el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía (a través de organismos como el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Andaluz de Salud), el Servicio Público de Empleo Estatal, el Consorcio Granada 2031, así como instituciones de Ceuta y Melilla. También participan organizaciones empresariales como la Confederación Granadina de Empresarios, las Cámaras de Comercio de Granada, Motril y Ceuta, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Faecta, Faeca, Unión Profesional de Granada y distintos clústeres y colegios profesionales.

El foro cuenta igualmente con la implicación de empresas y entidades de sectores clave como tecnología, finanzas, agroalimentación, salud, comunicación, energía, cultura, educación y acción social, entre ellas Caja Rural de Granada, Caixabank, Covirán, Lactalis Puleva, Grupo La Caña, Bidafarma, Secuoya Content Group, Grupo Cuerva, Cruz Roja, Inserta Fundación ONCE, Abbott, Herogra Group, Cetursa, Ideal o Hispacolex, entre otras.

El acto de apertura ha contado con la intervención del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, quien ha destacado que "la Universidad de Granada, más que nunca, se fortalece y se posiciona como una institución abierta, conectada con todo el tejido socioeconómico, para dar una mejor respuesta a los retos de nuestra sociedad".

Por su parte, la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada, María Teresa Pagés, ha subrayado el papel de este órgano en el impulso de este tipo de iniciativas, poniendo en valor la apuesta institucional de la Universidad por reforzar su relación con el entorno.

El vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, Esteban Romero Frías, ha explicado la dinámica y el objeto del Foro, destacando que se trata de "un instrumento vivo que permitirá trabajar de manera continua con empresas e instituciones y que, en breve, se desplegará también a nivel de centros y facultades con el fin de generar mejoras concretas en empleabilidad, formación, transferencia e innovación".

La sesión ha contado con la participación de representantes de las principales instituciones del territorio, entre ellos el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Loaiza, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, así como representantes del Ayuntamiento de Granada, a través de la concejala Ana Agudo, y de la Diputación de Granada.

La constitución del Foro UGR de Empresas e Instituciones inicia una nueva etapa de colaboración institucional orientada a facilitar la coordinación entre la Universidad de Granada y los distintos agentes del territorio en ámbitos como la empleabilidad, la formación, la transferencia de conocimiento y la innovación.