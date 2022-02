Crespo apunta más medidas en el próximo Consejo de Gobierno ante la "tormenta perfecta" que sufren lo agricultores

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes nuevas medidas para atender la situación que afrontan los agricultores, que ha calificado como "la tormenta perfecta" y concluir que "el sector tiene toda la razón".

En respuesta a una pregunta de Vox, Crespo ha desgranado algunas de esas medidas, entre las que ha aludido "la rotación de cultivos, el tope de kilos al algodón, el arroz con las inundaciones", por lo que ha considerado que "todos los gobiernos tenemos que estar a su lado, trabajar por ellos".

La consejera de Agricultura ha desgranado los ingredientes de esa tormenta perfecta que soporta el sector, entre las que ha incluido una subida de precios de un 1,11%, el problema de la sequía o la propia Política Agrícola Común (PAC), respecto a la cual ha considerado que "hemos cambiado un 75% y nos queda un 25%" por modificar, porcentaje en el que ha incluido la demanda de "12 ecoesquemas para que Andalucía se vea reflajada en la PAC" y abogar por que "no pierdan provincias como Jaén o Sevilla".

Entre las reclamaciones que ha planteado Crespo al Gobierno ha aludido a la doble tarifa eléctrica; a la Mesa Nacional de Sequía, de la que ha indicado que "es vital en estos momentos", además de dar cuenta de que el Gobierno andaluz "queremos ampliar el decreto de sequía", planteamiento antes de reclamar al Gobierno la inclusión en los Fondos Next Generation de las obras hidráulicas declaradas de interés general, punto en que se ha lamentado de que "no han empezado ni una sola en Andalucía".

La consejera de Agricultura ha puesto de manifiesto que en "la Mesa Nacional de Sequía vamos a pedir ayudas al sector con los recursos que tenemos", mientras que ha esgrimido que "tenemos el 33% de la Cuenca" y ha dado cuenta de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, iba a reclamar este viernes en la Conferencia de Presidentes, suspendida tras el ataque de Rusia a Ucrania, la bonificación del agua desalada a usuarios y agricultores porque "nos está costando el triple".

Crespo ha escuchado del parlamentario de Vox Eugenio Moltó que "la palabra clave" que describe en estos momentos al sector es "rentabilidad" tras considerar que "está al límite", hecho que ha puesto de manifiesto con una concentración de tractores que se prevé este viernes en Sevilla.

Moltó ha desgranado que el sector debe afrontar en estos momentos los precios, la subida de las materias primas, el incremento de la luz, del diesel, de los costes de producción, a lo que ha sumado "la competencia desleal de países terceros", por lo que ha reclamado que "se amplíen las inspecciones ante la trazabilidad dudosa", mientras que ha calificado la reforma de la PAC como "una espada de Damocles".

Con el añadido de la sequía, el diputado de Vox ha concluido que "el campo no puede más con esto", para advertir de que "el campo no falló durante el confinamiento", mientras que afronta que "las ayudas o no llegan o llegan tarde", por lo que ha abogado por atender demandas del sector como "un precio justo en origen; que las ayudas reflejen la subida de los costes de producción; que se aplique la preferencia cominitaria; o la corrección del Plan Estratégico de la PAC".