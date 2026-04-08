Cruz Roja atendió a más de 337.000 personas en Andalucía en 2025, un año marcado por la fuerza del voluntariado. - CRUZ ROJA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha presentado este miércoles la Memoria de Actividad 2025 en Andalucía, un documento que recoge la intervención de la organización humanitaria en la comunidad y que refleja un año de intensa actividad social. El delegado de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, ha destacado que el elemento que define 2025 es "la fuerza del voluntariado, mujeres y hombres que dedican su tiempo para mejorar la vida de los demás".

En rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol (Sevilla), Cruz Roja ha realizado un balance del año resumiendo su labor y parafraseando a una de las familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, que pronunció en agradecimiento a la labor desempeñada por la organización: "Cruz Roja se moviliza para curar, aliviar, consolar y, cuando nada de lo anterior sea posible, acompañar".

Asimismo, en 2025, Cruz Roja atendió a un total de 337.383 personas en Andalucía, de las cuales 218.000 participaron con atención directa y cerca de 120.000, en acciones de sensibilización. La organización ha llevado a cabo más de 1.139.870 intervenciones con estas personas, a través de su equipo técnico, pero sobre todo gracias a una red de solidaridad formada por 29.144 voluntarios en el conjunto de Andalucía.

"El equipo de Cruz Roja es nuestra principal fortaleza, gracias a su cercanía, su profesionalidad y la enorme capacidad de movilización de nuestra organización", ha explicado Vera, que hace partícipe de esta labor a todas las personas que forman Cruz Roja: las 151.692 personas y empresas socias, así como a las entidades que colaboran a través de alianzas y donaciones.

Otra de las fortalezas de Cruz Roja es, sin duda, su implantación territorial en Andalucía, ya que a través de sus 90 asambleas locales y comarcales, desarrolla su actividad en 778 localidades de la comunidad, es decir, más del 90% de los municipios andaluces, tanto en grandes núcleos urbanos como en zonas rurales y comarcas más despobladas, con menos accesos a recursos sociales.

A lo largo del pasado año, Cruz Roja ejecutó en Andalucía un presupuesto de 141.737.083 euros, que en la memoria se distribuye por cada una de las áreas de intervención que desarrolla la Organización: Inclusión Social, Empleo, Socorros, Educación, Salud, Cooperación Internacional y Medio Ambiente. Además, del área de Voluntariado y Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de la organización.

No obstante, la memoria de actividad recoge, entre las cifras de la actividad, el número de personas que participaron en cada una de estas áreas. Así, el delegado de Cruz Roja, ha subrayado que estas cifras "solo pueden entenderse desde un modelo de intervención integral, que nos permite acompañar a las personas más allá de la ayuda puntual". Además, ha añadido que "es un modelo basado en el enfoque de derechos, que pone a las personas en el centro de la actividad y la hace partícipe de ella".

Igualmente, el análisis de 2025 confirma que en Andalucía "persisten brechas sociales, especialmente relacionadas con la pobreza, la soledad, el desempleo y las emergencias, como la vivida en Adamuz, pero también las meteorológicas, como la de comienzos de este año y durante 2025, muy relacionadas con los efectos del cambio climático".

MÁS DE 30.000 PERSONAS EN ANDALUCÍA CON PROBLEMAS ENERGÉTICOS Y FALTA DE RECURSOS BÁSICOS

Entre los datos más relevantes, el informe recoge que el pasado año 30.365 personas en Andalucía, atendidas por Cruz Roja, se encontraban ante una vulnerabilidad que les enfrenta a problemas de pobreza energética, falta de recursos básicos, y en los casos más extremos, al sinhogarismo.

De todas ellas, más de 9.800 personas recibieron apoyo a través del proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar, que incluye la asistencia de equipos voluntarios que recorren las calles de 14 ciudades, para ofrecer productos de abrigo, alimentación y, sobre todo, escucha y acompañamiento, en un año en el que las condiciones meteorológicas han obligado a crear nuevas respuestas, como los albergues provisionales frente a las olas de frío y de calor.

Por su parte, Vera ha señalado que, aunque las causas son complejas y diversas, "hemos visto cómo la escalada de precios de los últimos años, sumada a los problemas de acceso a una vivienda, provoca que muchas personas se enfrenten a situaciones de extremo riesgo social". Así, "nos preocupa que los actuales conflictos internacionales traigan consigo una nueva escalada de precios, que agudice y precarice la situación de todas estas personas", ha apuntado.

Sin embargo, Cruz Roja "no se limita a la entrega de ayudas; la labor del voluntariado incluye orientación, apoyo emocional y acompañamiento para acceder a prestaciones y recursos públicos". Además, 2025 ha sido también el año del 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, "consolidado como uno de los ejes estratégicos de la organización".

Igualmente, la memoria refleja una cifra "histórica" ya que más de 45.000 personas participaron en proyectos de empleo, formación y mejora de competencias. Esto fue posible gracias a 10.730 alianzas con 3.770 empresas en Andalucía, que colaboraron en prácticas, orientación e intermediación laboral.

LA SOLEDAD NO DESEADA, UN RETO SOCIAL PRIORITARIO La organización ha reafirmado que "la soledad sigue siendo uno de los grandes desafíos en Andalucía". Personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia o personas sin hogar "siguen necesitando espacios de encuentro y relaciones significativas". Así, la imagen "más reconocible" del voluntariado es su capacidad de acompañar: "el brazo que sostiene, la llamada que rompe el silencio, la presencia que reconforta", ha afirmado Vera.

Además del acompañamiento, Cruz Roja impulsa iniciativas que activan las comunidades, para conectar a las personas con otros recursos en sus barrios y ciudades, dinamizando actividades colectivas, grupos de apoyo mutuo y redes vecinales. En esta línea, el delegado ha puesto como ejemplo la iniciativa 'Comercios Amigos de las Personas Mayores', con los que Cruz Roja teje alianzas con comercios de cercanía para "concienciar sobre la soledad, para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y dar a conocer los recursos que ofrece la propia Cruz Roja a personas mayores".

EMERGENCIAS: 2025 Y EL INICIO DE 2026, AÑOS MARCADOS POR CATÁSTROFES

Cruz Roja ayudó a las emergencias ocurridas en 2025 (incendios ocurridos durante el verano, grandes borrascas y situaciones tan excepcionales como el gran apagón de hace un año, que afectó a todo el país).

En este sentido, el delegado ha señalado que "hemos comprobado la importancia de la coordinación" y, ha detacado el papel esencial de dos dispositivos de Cruz Roja en Andalucía, en la movilización ante las emergencias. Por un lado, el Centro de Operaciones Autonómico, situado en Sevilla, desde el que se reciben llamadas de aviso del 112, para activar a los equipos de emergencias de todas las provincias, entre ellos, los que intervienen en el rescate y atención de migrantes en las costas.

Y, por otro lado, el Centro Logístico Autonómico, situado de Córdoba, uno de los tres más importantes de Cruz Roja en todo el país, desde el que se han enviado materiales a todas las provincias, para proveer de camas, equipos electrógenos, agua, etcétera cuando las emergencias superaban las capacidades de los territorios.