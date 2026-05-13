Cruz Roja atiende en Córdoba a más de 18.600 personas y realiza 101.500 intervenciones en 2025

Cruz Roja presenta la memoria de actividad del año 2025. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Córdoba ha presentado su Memoria de Actividad 2025, un documento que recoge el alcance y el impacto social del trabajo realizado durante el último año en toda la provincia. La memoria pone cifras a la actividad desarrollada --18.612 personas atendidas y 101.570 intervenciones--, pero, sobre todo, pone el acento en las personas, en la cercanía y en el acompañamiento humano como eje de la acción social.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que ha detallado que a lo largo de 2025 ha intervenido en ámbitos tan diversos como la inclusión social, el empleo, la salud, la educación, los socorros y emergencias, la atención a personas mayores, la infancia y juventud, las migraciones, la cooperación internacional y la inclusión digital, adaptando sus respuestas a las necesidades reales de cada persona y de cada territorio.

La presidenta de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz, ha destacado que "esta memoria no habla solo de números, sino de personas", pues "cada intervención es una historia de acompañamiento, de escucha y de compromiso compartido entre voluntariado, profesionales, personas socias y entidades colaboradoras".

Durante 2025, Cruz Roja en Córdoba gestionó un presupuesto ejecutado de 14.127.063 euros, destinado a programas de Inclusión Social, Empleo, Salud, Educación, Socorros, Voluntariado, Medio Ambiente y Cooperación Internacional. Esta inversión ha permitido mantener una respuesta integral y continuada, reforzando la presencia de la organización en 56 municipios de la provincia a través de once asambleas locales, una comarcal y una provincial.

Esta capilaridad territorial permite a Cruz Roja estar cerca de las personas, detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer respuestas ágiles, humanas y personalizadas, tanto en contextos urbanos como rurales.

Uno de los ejes significativos es la intervención en la España despoblada, donde la organización refuerza su compromiso con las personas que viven en municipios de menor tamaño y con mayores dificultades de acceso a recursos. Durante el último año, Cruz Roja intervino en 18 municipios de menos de 5.000 habitantes, atendiendo a 1.045 personas y desarrollando más de 6.000 intervenciones.

Estas actuaciones, basadas en proyectos sociales, comunitarios y de acompañamiento, han permitido combatir el aislamiento, reforzar los vínculos sociales y dinamizar la vida comunitaria en distintos puntos de la provincia.

Especial relevancia tienen las acciones orientadas a prevenir y combatir la soledad no deseada, una realidad que afecta especialmente a las personas mayores del medio rural. A través del acompañamiento cercano, la escucha activa, la inclusión digital y la participación comunitaria, Cruz Roja contribuye a que nadie se sienta solo y a que las personas sigan formando parte activa de su comunidad.

El voluntariado continúa siendo el pilar fundamental de Cruz Roja en Córdoba. En 2025, la organización contó con 3.404 personas voluntarias, que dedicaron 102.797 horas a acompañar, escuchar y apoyar a quienes más lo necesitan. Su implicación permite que la respuesta de Cruz Roja no sea solo eficaz, sino también profundamente humana. Bajo el lema 'Vivir voluntariado', la organización impulsó acciones de captación y sensibilización, promoviendo una participación diversa y accesible. Además, el voluntariado se consolida como una vía de desarrollo personal y mejora de la empleabilidad.

MÁS DE 15.200 SOCIOS

Cruz Roja en Córdoba cerró 2025 con el respaldo de 15.263 personas socias, cuyo compromiso solidario sostiene la acción humanitaria día a día. A este apoyo se suma la colaboración de 182 empresas y alianzas, fundamentales para el desarrollo de proyectos sociales, de empleo y de respuesta ante emergencias.

El Área de Empleo acompañó a 4.485 personas, realizando 12.672 intervenciones, con 951 inserciones laborales, demostrando que el acceso al empleo es clave para la autonomía y la dignidad de las personas. La inclusión social sigue siendo un eje central, con 10.358 personas atendidas y 56.431 intervenciones, prestando especial atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad, personas mayores, personas migrantes y refugiadas y mujeres en dificultad social. La atención combina ayudas básicas con acompañamiento social, orientación y acceso a derechos y prestaciones.

La inclusión digital, a través del proyecto Click_A, permitió mejorar las competencias tecnológicas de 1.045 personas, facilitando su autonomía y reduciendo el aislamiento, especialmente entre personas mayores.

EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y EMERGENCIAS

En 2025, Cruz Roja desarrolló una labor integral en ámbitos como la educación (6.719 personas participantes), el medio ambiente (426 personas participantes), la salud (6.318 personas atendidas) y los socorros y emergencias, con 132 dispositivos preventivos y actuaciones destacadas como la respuesta al apagón eléctrico de abril de 2025.

Cruz Roja Juventud completó esta labor con la atención a 2.956 niños y jóvenes, fomentando valores, participación y protección desde la infancia.

La Memoria de Actividad 2025 refleja una organización arraigada en el territorio, preparada para la emergencia y comprometida con una intervención social centrada en la dignidad, la cercanía y la humanidad. Un trabajo cotidiano que construye comunidades más justas, solidarias y resilientes, sin dejar a nadie atrás.