Cs acusa al Gobierno de "arrebatar 1.000 millones a Andalucía" para "arruinarla"

CÓRDOBA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Fran Carrillo, ha lamentado este sábado que el Gobierno de PSOE y Podemos "ha arrebatado 1.000 millones de euros a Andalucía", una cantidad que considera "necesaria para luchar contra la crisis provocada por la expansión del coronavirus", y lamenta que lo ha hecho porque "quieren arruinarla, más de lo que hicieron cuando gobernaron, dejarnos sin recursos y hundir en la miseria a millones de andaluces".

El también senador de la formación naranja ha asegurado en un comunicado que "el Gobierno de María Jesús Montero y de Pedro Sánchez no quiere que Andalucía avance y los andaluces se lo harán pagar" y ha añadido que "en vez de arrimar el hombro, se dedican a fabricar bulos y engañar a los andaluces, porque no quieren que esta tierra avance". "Eso no lo van a olvidar los ciudadanos", ha apuntado.

Carrillo ha añadido que PSOE y Podemos "quieren a los andaluces pobres y sometidos, no quieren crear riqueza, solo repartir pobreza" y ha lamentado que "pidan lealtad a la Junta cuando ellos no la dan, pero la historia seguramente les pondrá en su sitio".

El diputado de Ciudadanos ha criticado al PSOE andaluz porque "deja solos a los andaluces cuando más los necesitan, en vez de arrimar el hombro y pedir al Gobierno de Sánchez lo que esta tierra necesita". "Es una deslealtad histórica que los ciudadanos de esta tierra nunca olvidarán", ha afirmado.

El parlamentario de Cs ha apuntado que a pesar de que el Gobierno de España "nos niega ese dinero", el Gobierno de la Junta de Andalucía, "con Ciudadanos al frente, ha adelantado cantidades con recursos propios para ayudar a quienes peor lo están pasando". "Los que más sufren deben ver que sus responsables políticos no les dejamos de lado, con hechos y, por eso, este Gobierno ha adelantado más de 51 millones del fondo de contingencia social para familias y colectivos más desfavorecidos", ha asegurado Carrillo, quien ha destacado también que la Junta ha acordado "abonar la cuota de la Seguridad Social a los autónomos, trabajadores por cuenta propia y mutualistas a los que el decreto del Gobierno central ha dejado fuera".

"Estaremos a su lado, igual que estamos garantizando las tres comidas a los alumnos cuyas familias están en riesgo de exclusión social", ha insistido el parlamentario, asegurando que "se van a destinar todos los recursos disponibles a salvar vidas, pero también a proteger a las familias y los empleos, evitando así el colapso económico".

El parlamentario andaluz ha reiterado la petición de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "necesaria para salir todos juntos de esta crisis", y ha criticado que el PSOE "lo boicotea, igual que hace con el decreto de simplificación económica, con el que se libra a los autónomos de la teleraña de burocracia en la que vivían". Por último, Carrillo ha concluido que "los andaluces no olvidarán que cuando ha llegado esta crisis los socialistas no han respondido y Ciudadanos, sí".