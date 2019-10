CSIF, CCOO y UGT critican a Junta por presentar el anteproyecto de Presupuestos 2020 "sin datos" para pasar el "trámite"

Publicado 08/10/2019 14:03:10 CET

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han coincidido este martes en criticar que la Junta de Andalucía presentara este lunes, en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración autonómica, el anteproyecto de Presupuestos de 2020 "sin datos" y para pasar este "trámite" previo a la aprobación de estas cuentas en Consejo de Gobierno, algo fijado para el próximo viernes.

Así, y en declaraciones a Europa Press, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha criticado que, como "casi siempre", a la reunión de dicha mesa centrada en el anteproyecto de Presupuestos se suele acudir por parte del Gobierno regional "sin números ni datos", de forma que "no queda muy claro nada".

Las convocatorias para las reuniones de esa Mesa "son deprisa y corriendo", según ha lamentado Heredia, quien ha indicado que él mismo trasladó en ese encuentro de este lunes que le parecía "muy mal" que se vaya a ese órgano de interlocución con los sindicatos "sin cifras ni datos, sólo para cumplir el trámite" previo a la aprobación de los Presupuestos en Consejo de Gobierno.

Además, y aunque ha reconocido el compromiso de la Junta de acogerse a la tasa de reposición y a la subida salarial máxima que se establezca en materia de empleo público por parte del Estado, el presidente de CSIF-A ha apostillado que hay "compromisos" relativos a los empleados públicos que "no se recuperan y no se contemplan en la Ley de Presupuestos" porque la cuantía que suponen "es muy alta", pero tienen que ver con derechos que "tienen que restituir" por parte de la Junta, según ha advertido.

Ha aludido así a la devolución de las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014, que se quitaron "de forma desmedida y por decreto" a los empleados públicos, y cuya restitución contemplaba la Junta en el acuerdo que el entonces Gobierno socialista de Susana Díaz suscribió en 2018 con sindicatos, pero que el actual Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no contempla".

De igual modo, el presidente de CSIF-A ha criticado la excesiva labor de "intervención" de la Consejería de Hacienda en relación a los nombramientos y contratos que se alcanzan en el seno de las distintas consejerías del Gobierno andaluz, de forma que "no se firma ni contrata a nadie sin que Hacienda dé el visto bueno". Al respecto, ha puntualizado que "una cosa es la eficiencia y otra es la eficacia", la "prontitud para responder a problemas que surgen día a día".

CCOO: PRESENTACIÓN "MERAMENTE PROTOCOLARIA"

Por su parte, el Área Pública de CCOO de Andalucía ha criticado que la reunión de la Mesa General de Función Pública celebrada este lunes con carácter extraordinario ha servido "exclusivamente para presentar a las organizaciones sindicales que ostentan mayoritariamente la representación legal del personal del sector público, de forma meramente protocolaria, las grandes líneas del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020, pocos días antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno y sin aportar los datos económicos desglosados de cada uno de los organismos públicos".

Para el coordinador del Área Pública de CCOO de Andalucía, Humberto Muñoz, la Junta de Andalucía pretende así cumplir, "como un mero trámite", la obligación de negociar en Mesa General las cuestiones salariales y laborales del Presupuesto que establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), "sin que realmente exista voluntad alguna ni se deje margen para la negociación real".

El Área Pública de CCOO de Andalucía, además, ha indicado en una nota que "no comparte la política de mera asunción de las mejoras salariales y laborales que puedan venir de la aprobación futura de los Presupuestos Generales del Estado, avances que, por otra parte, son de obligado cumplimiento al constituir normativa básica", e insta a la Administración andaluza a "continuar en la línea seguida durante los últimos años de alcanzar, mediante la negociación colectiva, acuerdos que vayan más allá de la normativa básica y reduzcan las importantes desigualdades que persisten entre el personal del sector público andaluz y el del resto del Estado".

Asimismo, CCOO ha instado a la administración pública durante la Mesa General a "mejorar su coordinación interna", pues considera "un despropósito los filtros múltiples establecidos para la contratación y el control presupuestario de organismos públicos y entes instrumentales, de manera que la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, que requieren de la máxima agilidad y flexibilidad en su gestión para no perder eficacia, se ven mediatizados y dificultados por la necesidad de autorizaciones administrativas de direcciones o secretarias generales de hasta tres consejerías diferentes", como son Administración Pública, Hacienda y Regeneración.

"No es de recibo que, para la contratación del profesorado necesario para mantener en funcionamiento, las aulas de un colegio o del personal sanitario requerido para mantener la actividad de un área quirúrgica o las consultas de un centro de salud, sea precisa la autorización de hasta tres organismos distintos", según CCOO, que agrega que "los servicios públicos esenciales no pueden perder eficiencia por el afán de control de una Administración que parece no fiarse de ella misma y por eso establece estos controles desproporcionados e ineficientes".

Finalmente, para CCOO es necesario introducir en el anteproyecto de Presupuestos de la Junta para 2020 elementos que aporten "garantías de viabilidad y sostenibilidad del sector público instrumental, que presta servicios públicos estratégicos y engloba a decenas de miles de profesionales, así como garantías de cumplimiento de los acuerdos previos en materia de recuperación de derechos del personal del sector público".

CCOO alude tanto a "aspectos como la acción social, ofertas de empleo público, tasas de reposición o plan de igualdad para la Administración andaluza, así como en materia retributiva --pagas extra, subidas salariales--", como a "ámbitos de desarrollo profesional derivados de los fondos adicionales contemplados en el II Acuerdo estatal para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, ratificado y ampliado por el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 de la Mesa General de Andalucía, y de los restantes acuerdos y pactos vigentes".

UGT PIDE MAYOR TASA DE REPOSICIÓN

Finalmente, desde UGT han reclamado a la Junta que sea "valiente" y apueste por una tasa de reposición del 108% en determinados sectores, según ha expuesto a Europa Press la secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de FeSP UGT Andalucía, Esperanza Morales, quien ha indicado que, en el acuerdo de 2018 entre la Junta y los sindicatos, se apostaba por una tasa de reposición general del 100% en todos los sectores y ámbitos, pero con un 8% adicional "en sectores donde fuera necesario aumentar el personal", como dependencia, sanidad o educación, según ha agregado.

La representante de UGT también se ha quejado de que la Junta presentara "un texto articulado sin apenas tiempo de análisis y sin apenas margen de negociación", y el sindicato ha reclamado la "recuperación de todos los derechos perdidos, y también que haya avances" en relación a los empleados públicos.

Ha criticado que no hay "planes de igualdad en la Junta en la mayoría de los centros", así como ha reclamado la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014.

Por último, desde la FeSP de UGT-A también se critica el "intervencionismo absoluto de la Consejería de Hacienda en las decisiones que afectan a los recursos humanos de toda la Junta de Andalucía", que conlleva "la restricción de contrataciones de personal funcionario, estatutario, docente y laboral, lo que merma la prestación de unos servicios públicos de calidad", según el sindicato.