CSIF celebra la recuperación de las ayudas de acción social para el alquiler o por defunción de empleados públicos

(Foto de ARCHIVO) Una persona pasa a un edificio donde hay un cartel de ‘Se alquila’. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, ha valorado de manera positiva la reactivación para el ejercicio 2026 de las ayudas de Acción Social para los empleados públicos de Andalucía, un "avance significativo" en la mejora de sus condiciones laborales y sociales tras casi 15 años sin estas prestaciones.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha explicado que este martes se ha dado luz verde en el seno de la Mesa General extraordinaria celebrada a la recuperación de las ayudas al alquiler de vivienda y por defunción, después de que las ayudas de Acción Social fueran suspendidas en el año 2012, manteniéndose activas únicamente las destinadas a personas con discapacidad y para la protección de mujeres por razón de la violencia de género.

Esta medida de reactivación tiene su origen en el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad firmado a finales de 2025 por la Administración y las organizaciones sindicales presentes en Mesa General, en el que se recogía expresamente la reactivación paulatina de estas ayudas.

"Este compromiso supone un paso firme en la restitución de derechos recortados durante la crisis económica y amplía la cobertura social de mayor desprotección", ha apuntado Moreno.

El dirigente sindical ha explicado que se prevé que las convocatorias se publiquen a la mayor brevedad y una finalizado el proceso para su adjudicación, las personas beneficiarias recibirían una ayuda por defunción con una cuantía de 6.000 euros en un único pago y en el caso del alquiler la ayuda establece la cantidad de 200 euros por cada mes de alquiler acreditado para vivienda habitual, por lo que el límite de dicha prestación será de 2.400 euros como máximo.

CSIF ha subrayado especialmente la importancia de la ayuda al alquiler en el contexto actual de dificultad de acceso a la vivienda, marcado por el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta.

Asimismo, CSIF ha destacado que la recuperación de estas ayudas beneficia de manera transversal a distintos colectivos de empleadas y empleados públicos, incluyendo al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía (personal funcionario, eventual y laboral acogido al VI Convenio Colectivo), así como al de la sanidad y la educación públicas.

En el caso del personal de la Administración de Justicia, tal y como se estableció en el mencionado acuerdo a petición de CSIF, se determinará en su Mesa Sectorial de Negociación qué programas volverán a reactivarse ya que es un colectivo con su propia normativa.

Por último, CSIF ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando en la negociación colectiva para consolidar nuevos avances y asegurar la plena recuperación de los derechos sociolaborales del personal de la Junta de Andalucía.