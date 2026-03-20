CSIF convoca huelga en Meteorología el Domingo de Ramos y el Viernes Santo para pedir mejores condiciones laborales

Archivo - Imagen de archivo de nazarenos en un día de lluvia. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado dos jornadas de huelga de 24 horas el próximo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y 3 de abril (Viernes Santo) en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para pedir mejores condiciones laborales de este colectivo y un incremento de la plantilla.

Según ha informado CSIF en una nota, la huelga ha sido convocada en todo el ámbito de la Agencia y a todo el personal --funcionario y laboral-- afectando fundamentalmente a todos los servicios que no son esenciales, como el Servicio Nacional de Predicción. Sin embargo, no afectará, por ejemplo, a los aeropuertos, dado que los servicios mínimos son del cien por cien, aunque las previsiones pueden llegar con retraso.

En este sentido, CSIF ha lamentado el perjuicio que estas dos jornadas de huelga puedan causar a las Cofradías de toda España durante la Semana Santa (uno de los ámbitos más afectados por la huelga), ya que no dispondrán de la predicción que tradicionalmente reciben por estas fechas, y por tanto deberán arriesgarse a salir en procesión desconociendo si va a llover.

Asimismo, estas dos jornadas de paro se suman a las concentraciones que la plantilla ya ha protagonizado en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Gran Canaria, La Coruña, Murcia, Santander, Barcelona y Palma de Mallorca.

En esta línea, el colofón será la gran protesta convocada en Madrid (frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) de la plantilla de la Aemet el próximo 26 de marzo. Así, CSIF ha exigido a la dirección de Aemet el desbloqueo de las negociaciones del nuevo Reglamento de Horarios Especiales para que se compense económicamente la disponibilidad permanente, la penosidad y las horas extra.

Además, ha destacado que "también rechazamos los recortes al teletrabajo y acumulación de turnos que pretende la dirección de la Aemet así como mejoras salariales para la plantilla y el incremento del número de efectivos".

Igualmente, CSIF ha solicitado que se concrete el incremento de la plantilla de la Aemet que aprobó el Congreso a través de una Disposición Adicional en el Real Decreto de ayudas por los efectos de las inundaciones.

Sin embargo, entre las funciones de la Aemet se encuentran los avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos adversos que pueden afectar a la seguridad y a la defensa nacional durante todo el año. En concreto, realizan servicios de apoyo a la navegación aérea y marítima a Protección Civil, a la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, o a las Fuerzas Armadas, entre otros organismos.

Por último, ha asegurado que "nuestra labor salva vidas en épocas de temporales extremos y no vamos a permitir que se siga desmantelando este servicio público a base de imposiciones y falta de respeto hacia sus profesionales", ha concluido.