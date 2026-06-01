CSIF-A critica la "grave falta" de personal de refuerzo contra los incendios en el inicio de la campaña de alto riesgo

Bombero forestal trabajando para extinguir el incendio en Doñana. - PLAN INFOCA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha criticado este lunes la "grave falta" de personal en las brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), una situación que "compromete la capacidad operativa del dispositivo Infoca justo cuando este lunes comienza oficialmente el período de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía".

El sindicato ha advertido en una nota de que "este déficit de efectivos refleja el preocupante estado en el que se encuentra el operativo autonómico de lucha contra incendios en el inicio de una campaña que se prevé especialmente exigente por la gran acumulación de vegetación tras las intensas lluvias de este invierno".

El secretario general de la sección sindical de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía, Gregorio López, ha destacado que la situación resulta "especialmente alarmante" en la base Brica de Sevilla, donde "más del 50% de los puestos están sin cubrir". Durante el mes de mayo, las brigadas han mantenido una "intensa actividad", con intervenciones prácticamente diarias, mientras que "la disponibilidad de personal ha seguido disminuyendo". De una plantilla teórica de 44 profesionales, únicamente permanecen operativos 20 efectivos, lo que supone una carencia de 24 trabajadores.

La falta de personal también afecta a otras provincias andaluzas como Granada, donde la Brica presenta un déficit de nueve efectivos sobre una plantilla de 44 profesionales, mientras que en Málaga faltan actualmente catorce bomberos forestales, según los cálculos de CSIF-A.

El sindicato ha señalado que esta situación "obliga" a los trabajadores disponibles a soportar una "elevada carga" de trabajo, dificulta la concesión de permisos y descansos y "aumenta la presión" sobre unas plantillas que afrontan los meses de mayor riesgo de incendios bajo "condiciones especialmente exigentes".

"Estamos iniciando la campaña de alto riesgo con más de la mitad de la plantilla sin cubrir algunas bases, lo que supone un escenario absolutamente inasumible desde el punto de vista operativo y de seguridad. Esta situación es el resultado de una falta de planificación que pone en riesgo tanto a los profesionales como a la ciudadanía", ha afirmado López.

Además, CSIF ha lamentado la "deficiente coordinación y planificación" por parte de la Dirección Técnica del Centro Operativo Regional (COR) del Plan Infoca. El sindicato considera "especialmente" grave que se hayan celebrado reuniones con distintas organizaciones sindicales "excluyendo a CSIF", una actuación que considera "contraria a los principios de transparencia, participación y respeto institucional". La organización sindical ha advertido de que no tolerará este tipo de actuaciones y estudiará la adopción de las medidas oportunas ante la autoridad competente si persiste esta "dinámica de exclusión".