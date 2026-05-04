CSIF defiende que el CEIP López Diéguez de Córdoba tenga una segunda línea de Infantil de 3 años

Archivo - Exterior del CEIP López Diéguez de Córdoba. - PABLO RODRÍGUEZ - Archivo

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba, ha defendido este lunes la posibilidad de que el CEIP López Diéguez, en la capital cordobesa, "pueda reabrir una segunda unidad de Infantil de 3 años para el curso 2026/27", tal y como demandan 29 familias de alumnos de Infantil de 3 años que han iniciado acciones reivindicativas, con el apoyo la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio, del Consejo de Distrito Centro, de las asociaciones vecinales del entorno, de los partidos Por Andalucía y PSOE y del sindicato Ustea, para que no queden sin escolarizar en este colegio ninguno de los niños cuyos padres lo han solicitado, 29 para un total de 22 plazas.

Por su parte, el sindicato CSIF, tal y como ha informado en una nota, ha enviado un escrito al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, en el que le solicita "una reunión para conocer las causas por las que se niega a tal posibilidad".

Sobre ello, el responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, ha recordado que, "gracias al acuerdo firmado por esta central sindical con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del sistema educativo, la ratio bajará progresivamente de 25 a 22 alumnos, comenzando el próximo curso en Infantil de 3 años".

Ante ello, el sindicato considera que, "con las solicitudes recibidas en este colegio se podrían abrir dos unidades con 14 y 15 alumnos, respectivamente, sin que ello afectase a la pérdida de unidades en otros centros de la zona", mostrando así CSIF "su apoyo a la comunidad educativa del López Diéguez".