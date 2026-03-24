CSIF reclama un "impulso" de la FP pública en Andalucía con "más recursos y menos burocracia"

Archivo - CSIF-A alerta de las "dificultades" que afrontan los centros educativos andaluces en la implantación del nuevo modelo de la FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este martes de las "dificultades" que afrontan los centros educativos andaluces en la implantación de la nueva Formación Profesional (FP), así como el "preocupante crecimiento" de estas enseñanzas en el ámbito privado frente al "escaso avance" de la oferta pública entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025, tendencia que" penaliza la igualdad de oportunidades y debilita el sistema educativo público". Por ello, reclama un "impulso" con "más recursos y menos burocracia".

La organización sindical ha informado en una nota de que, según datos oficiales del Ministerio y la Consejería del ramo, el número de unidades de FP privada ha crecido un 76,12% en los últimos cinco cursos, frente al incremento de la red pública en un 29,82%. "Estas cifras son inaceptables y demuestran que las políticas actuales en este ámbito requieren de un giro inmediato por parte de la Administración", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, quien ha añadido que "la expansión desigual entre ambas opciones no es un dato neutro, sino que supone una pérdida en la equidad en el acceso a estas enseñanzas y una presión adicional sobre el profesorado".

En este sentido, la central sindical también ha criticado en una nota de prensa las "serias dificultades" que los centros públicos encuentran para acceder a plazas duales en empresas mientras que la empresa privada logra incorporaciones con mayor facilidad. El sector de Educación de CSIF Andalucía, asimismo, ha señalado la "falta de apoyo institucional" a los centros públicos y ha exigido una "estrategia de refuerzo" de la FP que priorice la apertura de unidades allí donde exista demanda, con garantías para las ya existentes, así como transparencia de la oferta y de los criterios que la sustentan, "evitando reestructuraciones que hasta la fecha se deciden de manera unilateral por parte de la Administración".

De manera paralela a su aviso sobre el crecimiento desigual de la oferta privada y la pública, y a través de su Observatorio de FP de Andalucía, CSIF ha recopilado las principales incidencias y preocupaciones del profesorado sobre un modelo que, tras dos cursos de desarrollo, aún presenta importantes carencias organizativas y de gestión. "La conclusión es clara: la nueva FP no puede seguir sosteniéndose sobre el esfuerzo extraordinario de los docentes sin una dotación adecuada de recursos y planificación", ha expresado García.

Entre los aspectos que generan "mayor preocupación", CSIF ha destacado la situación del profesorado encargado de la coordinación de la FP Dual, que implica tareas complejas como la organización, contacto con las empresas, el seguimiento del alumnado y la resolución de incidencias, todas ellas responsabilidades que no pueden atenderse adecuadamente con el tiempo asignado. Por ello, CSIF ha exigido el cumplimiento de los acuerdos adoptados en Mesa Sectorial y la aceptación de sus propuestas de mejora.

Otro de los problemas señalados por el profesorado es la excesiva carga burocrática derivada de la gestión de la formación en empresas. Lejos de facilitar el trabajo docente, los procedimientos actuales incrementan las tareas administrativas y restan tiempo a la atención educativa y al seguimiento del alumnado, que es lo verdaderamente importante.

A esta situación se suman las "continuas deficiencias" del sistema Séneca, que provocan que el profesorado encuentre dificultades constantes para cumplimentar procedimientos, gestionar convenios o registrar el seguimiento. "No es de recibo que los docentes deban trabajar con una herramienta informática que no responde adecuadamente o que, directamente, entorpece su labor", ha reprochado.

De igual manera, CSIF ha reclamado que la oferta de grados básicos dirigidos a colectivos específicos para personas con necesidades educativas o formativas especiales se mantenga con todas las garantías de calidad y con una atención educativa ajustada a las necesidades reales de este alumnado mediante la dotación de los recursos personales suficientes y especializados que requiere.

La "posible" reestructuración que "sobrevuela" sobre la Formación Profesional Básica Específica, con la reordenación del alumnado con necesidades educativas especiales en términos que puedan "comprometer" su formación por la eliminación de los apoyos y recursos especializados que necesita, constituye una "situación absolutamente inasumible" para CSIF, más aún cuando "dicha reorganización no se ve compensada con ninguna alternativa dentro del sistema que garantice una atención suficiente y adecuada, tanto en cantidad como en calidad, a sus necesidades educativas, personales y formativas".

Por ello el sindicato ha rechazado "frontalmente" cualquier medida de este tipo, ya que supondría "una merma evidente" en la atención educativa, en los apoyos que este alumnado debe recibir y en sus posibilidades de continuidad formativa y proyección profesional. Ante este escenario, CSIF Educación Andalucía ha exigido a la Administración que actúe con responsabilidad y adopte medidas concretas para poner solución a la "caótica y estresante situación que soporta el profesorado de FP". El sindicato reclama un aumento de forma significativa de las horas de coordinación de FP Dual, la regulación de las tutorías duales desde el inicio de curso con reconocimiento como horas lectivas, la simplificación de los procedimientos administrativos y el correcto funcionamiento de Séneca en todos los procesos relacionados con estas enseñanzas, así como una FP inclusiva.