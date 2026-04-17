CTA y Cenpromype informan a empresas andaluzas de oportunidades en Centroamérica y el mercado multilateral. - CTA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Centro para la promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype) han celebrado una jornada en Sevilla para informar a las empresas andaluzas sobre oportunidades en Centroamérica y el mercado multilateral.

Según ha detallado la Corporación Tecnológica de Andalucía en una nota, el director Económico-Financiero y adjunto a la Dirección General de CTA, Leonardo Bueno, ha explicado que CTA y Cenpromype han firmado un acuerdo de colaboración para promover oportunidades de inversión empresarial en Centroamérica. "Este convenio es un puente de oportunidades para las empresas andaluzas en la región", ha subrayado.

Por su parte el director ejecutivo de Cenpromype, David Cabrera, ha informado de la situación en Centroamérica y las oportunidades para las empresas europeas, así como algunas claves para acceder al mercado centroamericano y mecanismos de financiación de organismos multilaterales así como estrategias y acciones para aprovechar las oportunidades existentes en la región.

Concretamente, el mercado multilateral es el conjunto de oportunidades de negocio generadas por proyectos en países en vías de desarrollo financiados por organismos internacionales (como el Banco Mundial, el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros muchos). Estas instituciones financian obras, bienes y servicios, ofreciendo a las empresas contratistas alta seguridad de cobro y oportunidades globales.

De este modo, en el marco de su nuevo plan estratégico 2026-2029, CTA está reforzando su posicionamiento internacional y en el mercado multilateral ofreciendo su apoyo a empresas innovadoras andaluzas interasadas en abordarlo o crecer en este ámbito.

CTA es ya un socio reconocido en proyectos internacionales de innovación, con participación en más de 70 proyectos financiados por la Comisión Europea y entidades del mercado multilateral y más de 750 colaboradores en 57 países.

ACERCA DE CENPROMYPE

El Centro para la promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype) es un actor regional de referencia en la promoción y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Impulsa procesos de articulación, integración económica, fortalecimiento empresarial y dinamización de oportunidades para el tejido productivo centroamericano, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema institucional de apoyo a la Mipyme, a la mejora de la cobertura y calidad de los servicios empresariales y financieros, y al desarrollo de instrumentos regionales que promuevan la competitividad, la innovación y la proyección comercial de las empresas de la región.