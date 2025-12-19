Cuatro detenidas tras desmantelar dos puntos de venta de drogas en Villanueva de Córdoba

Operación de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba contra el narcotráfico. - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Córdoba a cuatro personas, tres de ellas mujeres, de edades comprendidas entre los 32 y 48 años de edad, como presuntas autoras de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, tras desmantelar dos puntos de venta muy activos.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo, tras detectar los agentes que un clan familiar, asentado en la localidad, se estaba dedicando al tráfico de drogas y mantenía los dos puntos de venta, principalmente marihuana, hachís y cocaína, y también se dedicaban al transporte de droga a domicilio.

En concreto, desde tres viviendas ubicadas en la localidad se estaba procediendo al tráfico de drogas. Las mismas han sido registradas de manera simultánea a primera hora de la mañana del día 17 de diciembre.

Fruto de los tres registros, los agentes han intervenido unos 250 gramos de hachís en tableta y dosis --fraccionada y preparada para su venta--, 31 gramos de cocaína --en roca y en numerosas papelinas dispuestas para la venta--, 27 gramos de marihuana, más de 1.500 euros en billetes fraccionados, 2.360 euros en billetes falsificados, dos teléfonos móviles, dos armas blancas, dos cordones de oro, un reloj de cadena, tres básculas de precisión, una carabina y una pistola de aire comprimido, así como diversa documentación que está siendo objeto de estudio.

Ante estos hallazgos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras una de ellas de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, atentado a agentes de la autoridad y desobediencia grave; otra como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, daños y amenazas; otra como presunta autora de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, daños y por dos requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictaminadas por el Juzgado de lo Penal número de Córdoba, y la cuarta como presunta autora de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y quebrantamiento de condena, al ser sorprendida en la entrada y registro en uno de los domicilios con su pareja, teniendo una orden de alejamiento en vigor.

Las detenidas, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, acordando la misma el ingreso en prisión de tres de las detenidas. En la fase de explotación de la operación han intervenido efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Córdoba, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Pozoblanco.