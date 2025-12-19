Cuatro detenidos acusados del incendio intencionado de una casa en Santa Fe (Granada) con una vecina dentro

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha culminado, con la operación denominada ManilaFire, una investigación que se ha saldado con cuatro detenidos y ha permitido esclarecer un incendio intencionado de un inmueble en Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, con una moradora dentro, que resultó con lesiones que pusieron en peligro su vida, así como desarticular un grupo criminal que venía actuando de forma continuada en la zona con, entre otros ilícitos que se investigan, extorsiones a personas de perfil vulnerable y el tráfico de drogas.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado este viernes de que los detenidos fueron puestos a disposición judicial este pasado jueves, tras lo que se ha decretado para ellos libertad con cargos, así como la prohibición de aproximarse a las víctimas. Las llamas se habrían originado tras el lanzamiento deliberado de un artefacto incendiario desde el exterior de la vivienda, lo que provocó una rápida propagación del fuego.

La inmediata intervención de los servicios de emergencia fue determinante para rescatar a la víctima y evitar consecuencias aún más trágicas. En paralelo y desde el primer momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada activó un dispositivo de investigación especializado.

Este dispositivo permitió "determinar que este hecho no era aislado, sino que se encontraba relacionado con la actividad de un grupo criminal asentado en la localidad, dedicado a la comisión de múltiples delitos de especial gravedad". Entre los hechos investigados se encuentran amenazas reiteradas, coacciones, agresiones físicas, extorsiones (principalmente a personas de un perfil vulnerable), delitos contra la seguridad colectiva y contra el patrimonio, generando "un clima de intimidación y temor entre los vecinos".

El desarrollo de la investigación permitió además constatar la implicación de este grupo en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Durante los registros practicados en el marco del operativo, los agentes intervinieron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, preparadas para su distribución, así como diferentes elementos peligrosos para la vida y la integridad física de las personas, como munición de arma corta, machetes, navajas y un táser.

Como resultado de la operación ManilaFire han sido detenidos tres hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 43 años, como presuntos responsables de sendos delitos de homicidio en grado de tentativa, extorsión, incendio en domicilio, amenazas, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos.

Igualmente ha sido detenida una mujer, pareja de uno de los detenidos, de 39 años, como presunta responsable de dos delitos de extorsión, detención ilegal, robo con violencia de vehículo, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública.