Cuatro detenidos por robos con violencia a mayores por el método del abrazo cariñoso en la provincia de Granada

Agentes de la Guardia Civil junto a las joyas robadas - GUARDIA CIVIL

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en dos actuaciones policiales llevadas a cabo el 14 y 15 de julio, a cuatro personas presuntamente implicadas en robos con violencia y hurtos de joyas a personas de avanzada edad, cometidos mediante abrazo cariñoso, en localidades de la comarca de Baza.

El 14 de julio, sobre las 12,00 horas, vecinos de la localidad de Caniles alertaron a la Guardia Civil sobre una mujer rubia, la cual había intentado sustraer joyas a dos personas mayores mediante el método del abrazo cariñoso.

La patrulla de la Guardia Civil de Caniles se desplazó al lugar y, en coordinación con el Área de Investigación de la Guardia Civil de Baza, localizó a la sospechosa en una calle adyacente junto a otra mujer en el momento que iban a subirse a un vehículo conducido por un varón.

El Área de Investigación de Baza, que viene desarrollando investigaciones específicas sobre esta modalidad delictiva en dicha comarca, asumió las gestiones iniciales y colaboró en la identificación de los tres individuos, verificando que todos ellos contaban con numerosos antecedentes por hechos similares, así como varias requisitorias judiciales y policiales en vigor.

A partir de esta información, se realizaron gestiones con diferentes áreas de investigación de la Comandancia de Granada para determinar su posible relación con otros hechos ocurridos en la provincia.

Como resultado de las comprobaciones realizadas, los agentes confirmaron la presunta implicación de estos individuos en un robo con violencia ocurrido el 11 de julio en Antequera (Málaga); de una de las mujeres en un hurto cometido mediante el método del abrazo cariñoso el 29 de mayo en Cuevas del Campo (Granada) y otro robo con violencia cometido el 28 de junio en Freila (Granada); de ambas mujeres en un hurto en tentativa por el mismo método el 26 de mayo en Torrevieja (Alicante); y del varón en un hurto y una estafa ocurridos el 26 de mayo en Gandía (Valencia).

Las tres personas fueron detenidas y han sido puestas este jueves a disposición del Juzgado de Guardia de Baza, que ha decretado su libertad con cargos.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta el esclarecimiento de más hechos delictivos cometidos por los integrantes de este presunto grupo criminal.

ALQUIFE

El 15 de julio, sobre las 11,00 horas, la Guardia Civil recibió el aviso de varios vecinos de Alquife que habían retenido a una mujer que acababa de sustraer, empleando violencia, una cadena de oro a una persona de avanzada edad mediante el método del abrazo cariñoso.

La patrulla de la Guardia Civil de Benalúa se desplazó de inmediato al lugar, donde varios vecinos, que acudieron en auxilio de la víctima, habían seguido a la presunta autora tras lo sucedido y la habían retenido hasta la llegada de los agentes.

Los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que se trataba de una mujer con antecedentes por hechos de naturaleza similar.

Asimismo, recuperaron la cadena sustraída, que fue devuelta a su legítima propietaria, y procedieron a la detención de la presunta autora de un delito de robo con violencia.

En la mañana de este jueves, la detenida ha sido puesta a disposición del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción, plaza número 2 de Guadix, que ha decretado su libertad con cargos.

Este tipo de grupos criminales, que suelen actuar en pareja o pequeños grupos, se aproximan a personas de edad avanzada o especialmente vulnerables, simulando una actitud amistosa o solicitando información.

Aprovechan la cercanía física para sustraer joyas, generalmente de oro, (collares, medallas, pulseras, relojes) y otros objetos de valor, empleando maniobras de distracción o incluso violencia, abandonando después el lugar con rapidez.