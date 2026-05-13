Cuatro heridos tras una colisión múltiple entre dos turismos y una moto en la GR-30 en Armilla (Granada)

Archivo - Ambulancia de EPES (imagen de archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico múltiple entre dos turismos y una motocicleta registrado en la tarde de este miércoles en la GR-30, a la altura de la localidad granadina de Armilla, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 ha recibido sobre las 18,40 horas la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión por alcance entre varios vehículos a la altura del kilómetro 16, sentido Jaén. Los heridos, uno de 48, dos de 22 y otro de 21 años, han sido evacuados al Hospital San Cecilio.

Según los alertantes, dos turismos habían colisionado y posteriormente, uno de ellos había impactado con una motocicleta. Bajo este contexto, la entidadcoordinadora ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado al lugar una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.