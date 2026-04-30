Cuatro policías salvan la vida a un hombre de 62 años en la oficina del DNI de Motril (Granada) con un desfibrilador

Un agente de la Policía Nacional junto a un desfibrilador - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía han salvado la vida a un hombre de 62 años que sufrió un infarto en la oficina de expedición del DNI en la Comisaría de Motril en Granada.

Según el relato policial difundido en un comunicado, el varón se desplomó súbitamente en el lugar indicado y el primer policía que presenció el hecho, destinado en automoción, alertó rápidamente de lo ocurrido, y se coordinó con tres de sus compañeros para repartir las tareas que salvarían la vida de esta persona: la reanimación cardiopulmonar (RCP) con los desfibriladores recientemente instalados en la comisaría y el aviso a los servicios médicos.

La rápida intervención por parte estos tres policías veteranos y un funcionario en prácticas consiguió revertir la parada cardiorrespiratoria sufrida por esta persona hasta la llegada de los servicios sanitarios, los cuales manifestaron que la actuación de los agentes fue clave para salvar la vida de esta persona

Desde la Policía Nacional destacan que la instalación de los referidos desfibriladores en todas las dependencias de la provincia, incluyendo Motril, se completó hace seis meses. La formación llevada a cabo de 150 agentes en el uso de estos aparatos, así como en las habilidades y técnicas relativas a Soporte Vital Básico y RCP ha sido clave para salvar la vida de esta persona.