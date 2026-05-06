Cuerpo supedita la presentación de los presupuestos a la "reducción de la incertidumbre" en torno a la guerra en Irán

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una atención a medios en Sevilla. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha supeditado este miércoles la actualización de las cifra macroeconómicas necesarias para la presentación de los presupuestos a la "reducción de la incertidumbre en torno al impacto de la guerra en Irán en los próximos días o semanas".

En una atención a medios en Sevilla con motivo de su presentación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, Carlos Cuerpo ha insistido en que el Gobierno está haciendo "una evaluación" de cuál es el impacto de la guerra en Irán en términos macroeconómicos.

"Una vez actualizado el cuadro macro ya se puede plantear una actualización de las previsiones presupuestarias y, por tanto, la presentación de los presupuestos generales", ha explicado el vicepresidente primero, para el que de cara a ese paso hay que desplegar antes las medidas aprobadas para minimizar los efectos económicos --subida de carburantes, por ejemplo--, cuyo horizonte temporal es finales de junio.

En este punto, el ministro de Economía ha recordado que hay organismos nacionales e internacionales planteando diferentes escenarios, "escenarios donde no tenemos ahora mismo ninguna certidumbre. No sabemos si nos moveremos en un escenario severo o de fuerte afectación de los precios; en uno adverso, moderado...", de forma que Carlos Cuerpo ha optado por ser "prudente" y hacer un "seguimiento y monitorización continua".