Cultura, territorio y juventud se dan la mano en el V Festival Alma de la Sagra de Puebla de Don Fadrique (Granada)

Repion, Colectivo Panamera, Maruja Limón, Luis Fercán y La Regadera pondrán en escena las propuestas musicales de este festival que han presentado la diputada de Cultura, Pilar Caracuel, y el alcalde de Puebla de Don Fadrique, Jesús Fernández, entre otros - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada titular de Cultura y Educación de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado el V Festival Alma de la Sagra de Puebla de Don Fadrique, junto al alcalde del municipio, Jesús Fernández, y miembros de la Asociación Alma de la Sagra, un evento en el que cultura, juventud y territorio se acercan en una propuesta única.

El evento, que se celebrará los próximos 31 de julio y 1 de agosto, se consolida como una propuesta cultural singular que nace desde y para el territorio, con una clara vocación de servicio público, inclusión y sostenibilidad.

Tal y como han dado a conocer, se trata de un proyecto que busca reconectar a la población con su entorno a través de las artes, generando un espacio de encuentro en el que la cultura se vive de forma cercana y accesible para todos los públicos. Su formato íntimo y familiar favorece la participación intergeneracional, rompiendo barreras y acercando la creación artística a la vida cotidiana.

Caracuel ha indicado que desde la Diputación de Granada se quiere poner en valor iniciativas como este festival, "que no solo impulsa la cultura, sino que también contribuye de manera decisiva a dar visibilidad a nuestros pueblos y a combatir la despoblación".

Y ha expresado que Puebla de Don Fadrique, por su situación geográfica, es el municipio más alejado de la capital de la provincia. "Pero precisamente por ello, proyectos como Alma de la Sagra adquieren un valor aún más especial, ya que generan actividad económica, atraen visitantes, refuerzan el tejido social y ayudan a proyectar una imagen viva, dinámica y con futuro del territorio", ha expuesto.

Además, la diputada ha remarcado que "este tipo de propuestas demuestran que el medio rural no solo tiene futuro, sino también una enorme capacidad de creación cultural, especialmente cuando la juventud se implica y lidera proyectos con identidad, compromiso y arraigo. Seguiremos apoyando este tipo de iniciativas, que son fundamentales para fijar población, generar oportunidades y dar a conocer la riqueza cultural y patrimonial de nuestros municipios".

Por su parte, el alcalde de Puebla de Don Fadrique, Jesús Fernández, ha agradecido el apoyo de la Diputación a este proyecto "que refleja el talento, la implicación y la complicidad transformadora de jóvenes de nuestro pueblo, y que demuestra que el mundo rural también es sinónimo de cultura, creatividad y futuro".

SOBRE EL FESTIVAL

El festival se desarrollará principalmente en la Ermita de San José, un enclave que acogerá la mayor parte de las actividades programadas y que contribuirá a reforzar el vínculo entre cultura y patrimonio. Por su parte, el anfiteatro Marta Moya será el escenario del denominado Concierto con Alma de Mujer, ampliando así el alcance territorial del evento dentro del municipio.

En cuanto a la programación, el V Alma de la Sagra reunirá a una cuidada selección de artistas que reflejan la diversidad y la riqueza de la escena musical actual. Sobre el escenario se darán cita propuestas como la de Repion, con un directo enérgico y cargado de complicidad; Colectivo Panamera, que aportará ritmos mestizos y sonoridades de ida y vuelta; Maruja Limón, con su fusión de rumba y ritmos latinos desde una perspectiva contemporánea; Luís Fercán, cuya música destaca por su honestidad y sensibilidad; y La Regadera, que pondrá el acento festivo con una propuesta alegre y cercana.

Junto a los conciertos, el festival ofrecerá una programación paralela que refuerza su carácter participativo. Entre las actividades previstas se incluyen propuestas como un taller de arteterapia impartido por Raquel Burló, la actividad escénica 'Lilibú' de Salva Riquelme, un taller de creación de instrumentos musicales y una visita guiada por el municipio, que permitirá a los asistentes conocer de cerca el patrimonio y la identidad de Puebla de Don Fadrique.

Las entradas para el V Festival Alma de la Sagra ya están disponibles y pueden adquirirse a través del enlace https://entradas.tickety.es/events/alma-de-la-sagra