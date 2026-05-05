Danny Ocean confirma su actuación en 1001 Músicas CaixaBank y actuará el 9 de julio en la Plaza de Toros de Granada

Archivo - El cantante Danny Ocean durante su concierto en el Movistar Arena, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 1001 Músicas CaixaBank ha dado a conocer este martes con una nueva incorporación a su propuesta con la confirmación del artista venezolano Danny Ocean, que actuará el próximo 9 de julio de 2026 en la Plaza de Toros de Granada. Esta cita con el pop urbano latino consolida la sexta edición de 1001 Músicas CaixaBank como la edición más extensa, con más de una docena de conciertos desde julio hasta octubre, y más diversa en cuanto al estilo de sus artistas nacionales e internacionales.

Danny Ocean es uno de los artistas más influyentes del pop urbano latino actual. Tras su éxito global con 'Me rehúso', ha construido una carrera en constante evolución con un sonido que fusiona reguetón, pop y electrónica.

Cantante, compositor y productor, ha desarrollado un sonido que fusiona reguetón, pop, dancehall y electrónica. Tras su debut con 54+1 (2019) y proyectos como @DannOcean, en 2024 presentó 'Reflexa', un álbum que reafirma su evolución artística con temas como 'Medio friends' o 'Cero condiciones', y en 2025 consolidó su proyección internacional con 'Babylon Club'.

Así, el concierto de Danny Ocean supondrá el pistoletazo de salida a más de cuatro meses de conciertos en los que se sucederán las actuaciones de grandes referentes de la escena musical nacional e internacional para varias generaciones, con protagonistas como Sting (15 de julio), Zenet (16 de julio), Revólver (17 de julio), Johnny Marr (23 de julio), Ariel Rot (3 de septiembre), Las Migas (10 de septiembre), Maika Makovski (16 de septiembre), Valeria Castro (25 de septiembre), Víctor Manuel (26 de septiembre), Teenage Fanclub (6 de octubre), Ryan Adams (14 de octubre) y Loquillo (17 de octubre).

El 1001 Músicas CaixaBank lleva la música en directo a los espacios más emblemáticos de Granada, entre los que se encuentran el Carmen de los Mártires, el Palacio de los Córdova, el Palacio de Quinta Alegre, el Cuarto Real de Santo Domingo, la Plaza de Toros, el Palacio de Deportes y el Teatro CajaGranada, entre otros.

Este ciclo está organizado por Proexa y cuenta con CaixaBank como 'partner' estratégico, con el patrocinio de Sabor Granada (Diputación de Granada), Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, doctortrece, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Hyundai y Ticketmaster, y con la participación de Crea SGR.

Las entradas para ver a Danny Ocean están en preventa desde este martes, 5 de mayo, con un 10% de descuento para clientes de CaixaBank. La venta general estará disponible a partir de este 6 de mayo (12,00 horas), a través de Ticketmaster y Baila FM.