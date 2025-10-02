David de Miranda inaugura los 'Encuentros Carrusel Taurino' de Canal Sur y Fundación Cajasol

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha iniciado la tarde-noche de este jueves, 2 de octubre, el ciclo de 'Encuentros Carrusel Taurino', un espacio de diálogo y reflexión en torno al mundo de la tauromaquia. El torero David de Miranda ha sido el protagonista del primer encuentro, que se ha celebrado en la Sala Machado de la Fundación Cajasol.

Los 'Encuentros Carrusel Taurino' son una iniciativa de la Canal Sur Radio y Televisión para la divulgación de la cultura taurina. Cuentan con el apoyo de la Fundación Cajasol y están moderados por el director del programa 'Carrusel Taurino' de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, según ha detallado RTVA en una nota.

El primer invitado, David de Miranda, ha sido el torero que ha revolucionado la temporada en este 2025. En este sentido, Romero se ha referido a la trayectoria taurina del diestro como "la historia de un hombre anónimo".

La asistencia al Encuentro ha sido libre hasta completar el aforo de la sala y el evento ha podido seguirse a través de la plataforma de contenidos digitales de RTVA CanalSur Más.