Declarado un incendio en Jerez del Marquesado (Granada) que ha movilizado a dos autobombas y un helicóptero ligero

Incendio forestal declarado en Jerez del Marquesado (Granada). - PLAN INFOCA

JEREZ DEL MARQUESADO (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado aproximadamente a las 12,15 horas de este domingo, 31 de mayo, en Jerez del Marquesado (Granada).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, se ha movilizado a dos autobombas y un helicóptero ligero a la zona afectada.

Asimismo, en la zona se encuentran trabajando dos agentes medioambientales, un técnico de operaciones y dos grupos de bomberos forestales para sofocar las llamas.