Estabilizado el incendio de Pozoblanco (Córdoba) declarado este sábado tras el impacto de un rayo

Zona agrícola incendiada en Pozoblanco (Córdoba) a causa del impacto de un rayo. - PLAN INFOCA (X)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio que se ha declarado en la tarde de este sábado en una zona agrícola de Pozoblanco (Córdoba) a causa de un rayo que ha caído en la zona.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el fuego se ha estabilizado sobre las 21,25 horas de este sábado, aunque en la zona se encuentra trabajando un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones para conseguir controlar el incendio.

Además, con el fin de sofocar las llamas provocadas por la tormenta seca, el Plan Infoca ha movilizado a un helicóptero semipesado a la zona agrícola afectada, que se encuentra cercana a un área forestal.

Fuentes del Plan Infoca han detallado a Europa Press que las dotaciones han acudido "muy pronto" tras declararse el fuego y han indicado en la zona del impacto "no hay mucha vegetación", motivo por el que han considerado que no revestirá de excesiva gravedad.