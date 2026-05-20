El delegado del Gobierno recibe al nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recibe al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental, Jesús María García Muñoz. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recibido este miércoles al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental, Jesús María García Muñoz, tras su reciente nombramiento en el cargo por parte del Ministerio del Interior.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota, Fernández ha trasladado a García Muñoz durante el encuentro su enhorabuena, y ha agradecido su disposición para estar al frente de una Jefatura Superior, con cuyos profesionales se ha mostrado convencido de que "seguirá alcanzando éxitos en el desempeño de su tarea diaria al servicio de los ciudadanos".

El comisario principal Jesús María García, nacido en Garvín (Cáceres), ingresó como alumno de la escala ejecutiva en 1987, y hasta ahora desempeñaba el cargo de jefe de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

García Muñoz, que ascendió a inspector jefe en 2006, a comisario en 2012, y a comisario principal en 2020, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera policial ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos por su labor profesional, según destacan desde la Delegación del Gobierno.