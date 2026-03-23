Denunciados en Bailén (Jaén) seis conductores por conducción temeraria tras difundir vídeos en redes sociales

Coche patrulla de la Policía Local de Bailén - AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Bailén (Jaén) ha identificado y denunciado a seis conductores tras diversas investigaciones iniciadas a raíz de la publicación de varios vídeos en redes sociales, en los que se observaba a conductores circulando de forma temeraria.

Las actuaciones policiales, según se ha informado desde el Ayuntamiento, se llevaron a cabo tras un análisis del contenido difundido, así como las correspondientes gestiones de investigación, permitiendo la localización de los vehículos y de sus conductores.

Por todo ello, se ha procedido a la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores en vía administrativa, con la extensión de boletines de denuncia a los seis conductores, proponiéndose sanciones de 500 euros y la detracción de seis puntos del permiso de conducción en cada caso.

Desde la Policía Local se recuerda que este tipo de conductas ponen en grave riesgo la seguridad vial, tanto de los propios conductores como del resto de usuarios de la vía. Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "haga un uso responsable de las redes sociales y evite la difusión o realización de conductas peligrosas al volante".