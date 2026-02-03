Se derrumba la azotea de una casa abandonada y ocupada en Córdoba sin causar heridos

Archivo - Bomberos de Córdoba. - BOMBEROS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han actuado este martes, junto a agentes policiales, ante el derrumbe de la azotea de una casa abandonada en Córdoba y que estaba ocupada por personas en el momento de los hechos, aunque no se han registrado heridos.

Según han informado desde el Servicio de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía y recoge el parte de la actuación de los bomberos, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,20 horas, cuando han alertado del derrumbe de la azotea de la vivienda de una única planta ubicada en el número 36 de la calle Moriscos.

A la zona se han trasladado los citados efectivos con agentes de la Policía Local y Nacional, así como los facultativos sanitarios del 061, que no han tenido que intervenir, aunque alertantes del suceso han informado de que estaban saliendo personas que ocupaban la casa en el momento del derrumbe. En cualquier caso, no ha habido que lamentar heridos.

Igualmente, los bomberos del parque de El Granadal, que han contado con apoyo del Parque Central, han apuntalado el inmueble y balizado la zona con vallas.