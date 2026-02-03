Desalojadas más de 3.000 personas de zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga ante el temporal

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha señalado que durante la jornada de este martes se ha desalojado de forma preventiva a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, a los desalojados de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, hay que sumar el desalojo preventivo de 750 personas más de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín. En el núcleo de las Pachecas ha habido nuevos desalojos, concretamente en Zarandilla Baja y en Los Lagos.

En San Roque 1.018 personas han sido desalojadas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Soto grande) y de la calle Tránsito; varias de ellas han sido acogidas y están siendo atendidas en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, otras se encuentran en un hotel, una más se encuentra en el hospital de La Línea y el resto se ha realojado en casas de familiares.

En Los Barrios han sido desalojadas preventivamente casi 200 personas de las zonas de Benharás, Ringo Rango y Venta San Isidro. En Setenil de las Bodegas (Cádiz) también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias, que han sido realojadas en un hotel y en un camping. En Torre Alháquime, por su parte, se ha evacuado unas 25 personas que residen en la zona inundable. En Tavizna, barriada de Benaocaz, también se ha desalojado más de 30 vecinos. Unas 400 personas evacuadas en Algeciras completan la nómina de desalojados en la provincia de Cádiz.

El servicio de Protección Civil de Ronda (Málaga) ha informado que a las 18,00 horas ha iniciado el desalojo preventivo de las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana (unas 20 personas). Para los evacuados se ha previsto un establecimiento hotelero situado en el polígono industrial. Hasta el momento, no se han decretado nuevas medidas ni han sido necesarias nuevas actuaciones o medidas. Pese a todo, no se descartan desalojos preventivos en los puntos inundables de las comarcas más castigadas por la borrasca y el nivel de los embalses y ríos.

En la zona de Los Puentes, en Jaén, permaneces desalojados 200 vecinos. La mayor parte de los desalojados se ha realojado en casas de familiares y amigos. Cruz Roja tiene disponibles distintas zonas para albergar a los afectados que lo requieran.