Desarticulada en Córdoba una red que transportaba marihuana desde el sur de España para distribuirla en Europa

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana, incautando más de cien kilos de marihuana y un vehículo de alta gama en Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana, interviniendo más de cien kilos de marihuana y un vehículo de alta gama, todo ello en el marco de los servicios que los agentes desarrollan en la provincia de Córdoba contra el tráfico de drogas.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició cuando localizaron abandonado en la autovía A-4 sentido Madrid el vehículo de alta gama. Tras inspeccionar el interior, los agentes comprobaron que se encontraba repleto de bolsas plásticas con cogollos de marihuana, que una vez sometidas a pesaje arrojaron 100,565 kilos.

Ante estos hechos, se estableció un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar e identificar a los ocupantes del vehículo, quienes lograron huir del lugar evitando el operativo policial.

Con el avance de la investigación, los agentes han identificado plenamente a cinco personas componentes de una organización criminal de ámbito internacional, dedicada especialmente al acopio de grandes cantidades de marihuana procedentes de cultivos ubicados en la provincia de Sevilla para, posteriormente, trasladar la droga por carretera hasta la ciudad de Alicante, donde otros integrantes de la banda se encargaban de su distribución hacia diferentes países de Europa.

Ante ello, la Guardia Civil ha localizado y detenido a los integrantes de la organización, dos hombres y una mujer de nacionalidad española, así como dos hombres de nacionalidad polaca, con edades comprendidas entre los 27 y los 37 años.

Fruto del conjunto de las actuaciones desarrolladas, los investigadores han logrado la intervención de más de cien kilos de marihuana dispuesta para su consumo, así como el vehículo utilizado para su transporte.

Los detenidos, la droga y los efectos intervenidos, así como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.