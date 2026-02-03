El desembalse de la presa de Quéntar aumenta su caudal y cortan de nuevo la A-4026 en Pinos Genil (Granada)

El río Aguas Blancas aumenta su caudal tras las lluvias y el desembalse de la presa de Quéntar. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La previsión de fuertes lluvias a partir de la tarde de este martes y sobre todo el miércoles ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a incrementar el caudal de desagüe de la presa de Quéntar, por lo que se ha cortado de nuevo por prevención la A-4026 en Pinos Genil (Granada).

El aumento del desembalse y las lluvias provocarán el aumento del caudal del río Aguas Blancas, por lo que la Consejería de Fomento ve previsible que el corte de la vía se mantenga toda la semana, según han detallado a Europa Press fuentes de este departamento.

El Ayuntamiento de Quéntar ha informado a sus vecinos a través de las redes sociales de que se va a incrementar el caudal de desagüe de la presa hasta en 15 metros cúbicos por segundo y ha pedido a la población "extremar la precaución".

Se pide a los vecinos que se alejen de los márgenes del río y de zonas inundables, así como que no accedan ni permanezcan en cauces, riberas, senderos o caminos cercanos.

Protección Civil de Granada también ha pedido precaución a los granadinos ante los desembalses de la presa de Quéntar y de Canales que pueden hacer que el nivel y la fuerza del río aumenten de forma repentina.