El detenido por apuñalar a un policía nacional en Baza (Granada) hirió a otro agente hace siete años

Agente de la Policía Nacional acuchillado en una mano en Baza (Granada) - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 38 años que apuñaló a un policía nacional el pasado 17 de marzo en Baza (Granada) es un conocido delincuente con un amplio historial delictivo que ya hirió a otro agente hace siete años en la rodilla, motivando que tuviera que ser relevado de forma definitiva del servicio activo.

El detenido ha ingresado en prisión provisional y está siendo investigado por tentativa de homicidio y atentado contra agente de la autoridad, según ha informado este lunes el Cuerpo Nacional de Policía.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 17 de marzo, cuando una vecina de Baza solicitó la presencia de los policías porque su hijo, se encontraba muy agresivo y no paraba de exigirle dinero.

La dotación policial, integrada por un subinspector y una policía se desplazaron hasta el domicilio. Nada más llegar al lugar, la policía se quedó en la entrada junto con el padre del detenido para recabar información de lo sucedido, mientras que el subinspector entró hacia el pasillo, encontrándose con el detenido en una actitud muy agresiva, golpeando las paredes y los muebles del domicilio.

Para evitar males mayores lo condujo hasta el dormitorio principal, el cual se encontraba poco iluminado. De manera sorpresiva e inesperada, el presunto autor dio la primera puñalada al subinspector a la altura del pectoral izquierdo, atravesando la chaqueta del uniforme, siendo parado el cuchillo gracias al chaleco de dotación antibalas/antipunzón que portaba.

El agente, al verse agredido, intentó parar con su mano, recubierta con un guante anticorte, una segunda puñalada, ambas realizadas con un cuchillo de cocina de diez centímetros de hoja, consiguiendo el agresor atravesar de parte a parte la palma de la mano de su víctima con el mencionado cuchillo.

Después de llevar a cabo la detención fue introducido en el vehículo policial, donde continuó dando patadas y golpes hasta el momento de su ingreso en el calabozo.

Durante todo este tiempo, cerca de una hora, el subinspector mantuvo su mano atravesada por el cuchillo, hasta poder ser atendido de sus lesiones en el hospital comarcal de Baza, lugar donde recibió asistencia médica, recibiendo varios puntos de sutura. Este subinspector sigue de baja a día de hoy y a la espera del resultado de varias pruebas para poder evaluar el alcance de su lesión.

REINCIDENTE

El detenido ha estado implicado en numerosos altercados y en situaciones que alteraban la seguridad ciudadana, portando objetos peligrosos o sustancias estupefacientes, hechos que dieron lugar a la tramitación de varias actas por infracción de la seguridad ciudadana.

Sólo en los últimos cinco años, desde enero de 2022 hasta el momento presente, ha sido el protagonista en 75 intervenciones policiales, teniendo lugar la mayoría de ellas en Baza.

Este mismo individuo, a primeros de año, agredió a otro varón con un arma blanca, causándole lesiones en el antebrazo por las que tuvo que recibir puntos de sutura en un centro hospitalario.

Incluso dentro de su propia familia ha recibido numerosas denuncias por parte de su entorno más cercano.

Hace algo más de siete años fue el causante de una intervención policial en una caseta del recinto ferial de Baza, donde estuvo molestando y agrediendo a los clientes de dicha caseta hasta el punto de dejarla vacía.

Tras la llegada de la dotación policial, en el momento de realizar su identificación, agredió con un fuerte rodillazo a uno de los policías, provocando un giro brusco hacia atrás de la rodilla del agente.

Como consecuencia de las lesiones provocadas por esta agresión el policía tuvo que ser relevado de forma definitiva del servicio activo, teniendo que pasar forzosamente a la situación de segunda actividad.