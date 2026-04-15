Detenido el autor de los disparos que hirieron a dos menores de un colegio de Granada con quienes estaba enemistado

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GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que este miércoles se ha detenido a un varón de unos 40 años como presunto autor de los disparos con una carabina de aire comprimido que dejaron heridos leves este pasado martes a dos estudiantes de un colegio de Granada capital cuando estos se encontraban dentro del propio centro.

La Oficina de Comunicación de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental (Granada) ha detallado que la detención ha tenido lugar en torno a las 13,00 horas de este miércoles, y ha añadido que el hombre habría disparado contra los menores "motivado por enemistad con los niños del colegio, ya que estos insultaban y se reían de su familia, según manifestaciones realizadas por el presunto autor".

El detenido se encuentra en dependencias de la Policía Nacional, y según señalan desde el propio cuerpo, está pendiente de pasar a disposición judicial.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar este pasado martes cuando en torno a las 11,00 horas, una persona, presuntamente con una carabina de aire comprimido, disparó perdigones contra la fachada del centro escolar. Algunos de ellos penetraron por una ventana y alcanzaron a los dos estudiantes.

En concreto, uno de los menores resultó herido en la cara y el otro en la espalda. No obstante, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que ambos se encontraban fuera de peligro, ya que los disparos se realizaron "a larga distancia" y no provocaron lesiones graves.

La UPR llevó a cabo una inspección ocular en la zona y constató la ausencia de casquillos, al tratarse de perdigones que se desintegran con la propia pólvora. Desde entonces, el Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación que, en esta jornada, ha concluido con la detención del presunto autor de los hechos.