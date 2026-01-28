Detenido en Baena (Córdoba) por robar objetos religiosos y el cepillo de la ermita de Los Ángeles

Efectos recuperados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

BAENA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Baena (Córdoba) a un vecino de la localidad conocido por sus amplios antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras supuestamente robar efectos religiosos, como candelabros y crucifijos, y la recaudación del cepillo de la ermita de Los Ángeles.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de una denuncia recibida en el Puesto Principal de Baena, de que entre los días 24 y 25 de diciembre se había cometido un robo en la ermita de Los Ángeles, ubicada en las inmediaciones de la localidad, donde autores desconocidos, tras forzar la puerta de entrada, habían sustraído varios efectos religiosos como candelabros y crucifijos, así como la recaudación del cepillo de la ermita.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado e inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y, en su caso, detención del presunto autor del mismo. El desarrollo de la investigación permitió saber que la Patrulla del Seprona con base en Rute (Córdoba), dentro del marco de las inspecciones que viene desarrollando en la zona sur de la provincia en establecimientos dedicados a la compraventa de antigüedades, detectó una tentativa de venta de dichas piezas en un establecimiento de la comarca.

El avance de la investigación permitió identificar a la persona que intentó realizar la venta, que resultó ser un vecino de Baena, conocido por sus amplios antecedentes policiales y que ha sido detenido en fechas recientes como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Por parte de los agentes encargados de la investigación se ha logrado recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados al responsable de la ermita. El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.