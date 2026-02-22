Detenido en Baena (Córdoba) por robar relojes antiguos y armas valoradas en alrededor de 4.000 euros

Archivo - Sucesos.-Córdoba.- Detenidas dos personas en Baena como presuntas autoras de un delito de robo con violencia - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Baena como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en Luque (Córdoba). La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Luque, que entre los días 4 y 5 de febrero se había cometido un robo en un establecimiento de hostelería de la localidad, donde autor desconocido tras acceder al interior del establecimiento, forzando uno de los accesos.

Sustrajo una colección de relojes antiguos, dos armas inutilizadas y algunos efectos más, valorado todo en alrededor de 4.000 euros. La Guardia Civil inició una investigación para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor, así como la recuperación de los efectos sustraídos, según el relato del instituto armado en una nota de prensa.

La información obtenida en la inspección ocular practicada en el lugar del robo, unidos a los obtenidos en la investigación que la Guardia Civil practicó, permitieron obtener indicios suficientes de la presunta autoría del mismo, tratándose de un vecino de la localidad de Baena, que fue detenido. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.