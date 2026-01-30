Detenido en Baza (Granada) tras ser sorprendido en su moto con un arma y más de 300 gramos de cocaína

Cocaína y arma intervenida a un joven en Baza (Granada). - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un joven de 25 años como presunto responsable de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, después de que fuera localizado a bordo de una motocicleta en la que transportaba un arma y más de 300 gramos de cocaína.

El atestado policial se inició por la investigación que los agentes realizaron en una barriada de la localidad bastetana donde suele haber tráfico y venta de sustancias estupefacientes.

Fruto de esa investigación se observó habitualmente la presencia de un joven a bordo de una motocicleta de cross que levantó sospechas por un presunto traslado de objetos que realizaba entre diferentes puntos.

Los agentes establecieron un dispositivo para el control de este vehículo y lo interceptaron a primera hora de la mañana. Al comprobar sus datos vieron que se trataba de un varón de 25 años el cual iba en moto sin permiso de conducir válido.

Dentro del cofre de la moto y, envuelta en una tela de color negro, había una caja de caudales en la que llevaba un arma corta negra, 22 cartuchos blindados de calibre 25, varios envoltorios que contenían lo que el posterior análisis toxicológico determinó eran 315 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión.

El detenido ha sido acusado de delitos contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducir en vigor ni haber realizado ningún trámite para su obtención, delito de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

Esta persona, con varios antecedentes en su historial policial, ha pasado ya a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza Plaza número 2.