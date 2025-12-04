Detenido en Benamaurel (Granada) acusado de retener a su pareja e hijos menores con una orden de alejamiento en vigor

Archivo - Una agente y un coche de la Guardia Civil. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Benamaurel, en el norte de la provincia de Granada, a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento durante el que habría retenido ilegalmente a su pareja, a la que se habría llevado consigo junto con sus dos hijos menores, de dos años y de dos meses. Todos están bien tras el suceso.

El detenido está previsto que pase a disposición judicial este viernes, según ha detallado en una nota de prensa la Guardia Civil, que ha especificado que está también investigado por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores tras los hechos.

Todo se desencadenaba pasadas las 14,00 horas de este pasado miércoles, cuando el individuo habría acudido al domicilio de la mujer, "vulnerando la prohibición judicial de aproximarse a ella". Los padres de la víctima presenciaron cómo el hombre se la llevaba al parecer junto a los menores y alertaron de inmediato a la Guardia Civil.

Los agentes intentaron contactar sin éxito con ambos progenitores hasta que, posteriormente, la mujer realizó una llamada a la central de la Guardia Civil manifestando que se encontraba bien y que no ocurría nada.

Ante la situación y dadas las circunstancias del caso, los agentes sospecharon que pudiera estar realizando la llamada bajo presión. Momentos después, la mujer logró contactar con su madre y le indicó que se encontraban en una casa cueva de la zona.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó inmediatamente al lugar, pero a su llegada la familia ya se había marchado en un vehículo. Finalmente, sobre las 18,15 horas, el hombre se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Benamaurel, acompañado de la mujer y de los dos menores. En ese mismo momento, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos citados.