Un detenido en Córdoba tras desmantelar un cultivo 'indoor' con 150 plantas de marihuana

Marihuana intervenida por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en la zona del Campo de la Verdad de la capital cordobesa una plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda, donde se ha encontrado medio kilo de marihuana dispuesta para la venta, unos 50 gramos de hachís y más de 150 plantas de marihuana, y han detenido a una persona por un presunto delito de tráfico de drogas y otro de defraudación del fluido eléctrico.

Según informa la Policía en una nota, la investigación se inició a mediados de diciembre de 2025, cuando los agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba recibieron diversas quejas vecinales por el intenso olor a marihuana procedente de una vivienda de la barriada del Campo de la Verdad.

A partir de estas informaciones, los investigadores comprobaron la existencia de un posible cultivo de cannabis en el interior de la vivienda. En este contexto, el pasado día 13 de enero se estableció un dispositivo de entrada y registro en la vivienda, donde se comprobó que en el interior existía un cultivo de marihuana en la modalidad de indoor, activo desde próximamente finales del pasado año.

La instalación contaba con diferentes elementos para favorecer el crecimiento de las plantas, alimentados mediante un enganche fraudulento a la red eléctrica, lo que motivó también la imputación por defraudación de fluido eléctrico.

En el operativo se intervinieron más de medio kilo de marihuana ya dispuesta para la venta, unos 50 gramos de hachís y más de 150 plantas de marihuana en fase de esqueje, preparadas para su crecimiento y posterior comercialización.

Con esta actuación se ha evitado que una cantidad importante de droga llegue al mercado ilícito, así como que, en los próximos meses, las plantas intervenidas pudieran ser recolectadas y puestas a la venta, con el consiguiente perjuicio para la salud pública.

La operación, desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba, se ha saldado con la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.