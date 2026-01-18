Detenido por un delito de robo de herramientas en Zújar (Granada)

Detenido por un delito de robo de herramientas en Zújar. - GUARDIA CIVIL DE GRANADA

GRANADA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un individuo de 55 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas de diversas herramientas en una vivienda en construcción de la localidad de Zújar (Granada).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron el día 10 de octubre del pasado año, cuando el autor accedió al interior de un inmueble en construcción y tras forzar la puerta de una habitación, sustrajo diversas herramientas de obra que se encontraban guardadas en su interior, entre ellas un martillo, una radial y otras herramientas propias de albañilería.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por agentes del puesto de la Guardia Civil de Zújar en colaboración con el área de investigación de la Guardia Civil de Baza, tras la denuncia presentada por el propietario del inmueble.

Como resultado de las gestiones realizadas, los guardias civiles localizaron un vehículo en una zona apartada de la localidad, que levantó las sospechas al encontrarse cubierto con una lona y poder observar diferentes herramientas en el interior. Tras comprobar la titularidad del mismo y localizar a su propietario, los agentes verificaron que las herramientas localizadas en su interior coincidían plenamente con las sustraídas en la vivienda en obras.

Finalmente, los guardias civiles han puesto a esta persona a disposición del Juzgado de Guardia de Baza, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas. Asimismo, las herramientas han sido recuperadas y devueltas a su legítimo propietario.