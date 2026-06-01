Detenido en Encinarejo de Córdoba tras intervenirle en su coche más de 500 gramos de marihuana listos para su venta

Marihuana intervenida en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo de Córdoba a un varón en su coche. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo de Córdoba a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido transportando en su coche 560 gramos de marihuana dispuestos para su distribución y venta.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación tuvo lugar en la carretera CH-2, en las proximidades de Encinarejo, cuando una patrulla observó un vehículo realizando maniobras sospechosas al percatarse de la presencia policial.

Los agentes pararon el vehículo, detectando al instante un fuerte olor a marihuana procedente del interior del mismo y un evidente nerviosismo en el conductor. Acto seguido, los agentes buscaron el origen del olor, manifestando el ocupante que provenía de una pequeña cantidad de marihuana que entregó voluntariamente a los agentes.

No obstante, los guardias civiles continuaron con la inspección del vehículo al sospechar que pudiera transportar más cantidad de sustancia estupefaciente, localizando, bajo los asientos traseros, dos bolsas envasadas al vacío que contenían cogollos de marihuana, arrojando un peso total aproximado de 560 gramos, listos para su distribución y venta.

Ante estos hechos, los agentes han detenido al conductor e instruido las correspondientes diligencias por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública. Tanto la persona detenida, como las diligencias instruidas y la sustancia intervenida, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.