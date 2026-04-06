Detenido en Granada un empleado por vender de forma ilegal material de la empresa en la que trabajaba

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un varón de 43 años de edad como presunto responsable de un delito de hurto al apropiarse durante meses de material en la empresa de suministro eléctrico donde trabajaba para venderla de forma ilegal.

En este sentido, ha informado el cuerpo de seguridad que señala que el hombre vendía el material sin entrar en la facturación. La denuncia por parte del gerente del negocio, de 47 años de edad, inició la investigación.

Los agentes corroboraron que este empleado revendía ese material y además guardaba mucho del stock en un trastero de su propiedad. Tras tomarle declaración, el detenido ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.

Según el relato policial difundido en un comunicado, el denunciante comenzó a tener sospechas sobre la actividad de su empleado hace seis meses cuando empezó a percibir de forma continuada que existía un descuadre económico entre los beneficios y gastos de la empresa, y localizando un incremento injustificado en la adquisición de material que no constaba debidamente inventariado.

Ante esto, realizó un seguimiento y control detallado de los pedidos, almacén, facturación y presupuestos, y constató que el único empleado de almacén y atención al público presuntamente se venía apropiando de material. Llegó a tener quejas de alguno de sus clientes sobre productos de los que ni siquiera tenía conocimiento que se habían vendido por cauce legal.

Para realizar esta labor sin ser descubierto, el empleado alteraba los registros del inventario con la finalidad de ocultar estas sustracciones y obtener un beneficio económico directo.

El gerente pudo descubrir también que su empleado poseía un trastero personal en la localidad granadina de Ogíjares donde guardaba numeroso material de suministro eléctrico perteneciente a la empresa.

La denuncia y posteriores pesquisas por parte del Grupo de Investigación de Policía Nacional pudieron demostrar la fiabilidad de las manifestaciones del gerente, demostrando que el beneficio económico que el empleado había podido obtener superaría los 30.000 euros.

El detenido, empleado de la empresa desde hace once años, fue oído en declaración en dependencias policiales y ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. No posee antecedentes policiales previos de ningún tipo.