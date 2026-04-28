Detenido en Granada por robar material médico por valor de 13.000 euros del interior de un coche

Material médico robado en la zona Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito norte de Granada a un hombre de 29 años que fue sorprendido robando en el interior de un vehículo dos maletines con material de calibración de equipo médico valorado en cerca de 13.000 euros.

Los hechos ocurrieron a las tres de la mañana, cuando los agentes observaron a una persona caminando por la acera portando dos maletas metálicas de gran tamaño. Al ser observado por la patrulla, esta persona aceleró el paso con actitud evasiva.

Al ser interceptado por los agentes para su identificación y ser preguntado por la procedencia de los maletines, este varón manifestó que los había encontrado en la basura, no dando credibilidad los funcionarios a estas declaraciones e inspeccionando su interior.

En los mismos encontraron diverso material sanitario y electrónico, así como una etiqueta a nombre de una persona, de la cual pudieron averiguar que vivía en las inmediaciones de donde se encontraban.

Al contactar otro indicativo policial con la persona de las etiquetas, esta manifestó que guardaba en su vehículo dos maletines con material de calibración y reparación de equipo médico valorados en cerca de 13.000 euros.

También informó a los agentes sobre dónde había estacionado su vehículo horas antes y los agentes localizaron el vehículo, encontrando todo su interior revuelto y la puerta trasera con claro signos de haber sido forzada.

Cuando el perjudicado acudió a formular la denuncia, declaró a los agentes haber encontrado un alambre en el interior del vehículo, así como la sustracción de otros objetos que también portaba el detenido y que han podido ser recuperados: una navaja, unos auriculares, un pendrive, una linterna, y otros objetos personales.

El presunto autor, que tiene una decena de antecedentes policiales previos, ha sido imputado como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo y ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.