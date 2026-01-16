Detenido 'in fraganti' en un robo en interior de un vehículo en Córdoba

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, tras ser sorprendido 'in fraganti' por los agentes cuando se encontraba revolviendo el interior de un coche tras fracturar el cristal del mismo con un adoquín.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos han ocurrido el día 12 de enero, pasada la media noche, cuando un indicativo policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia en la zona de San Basilio observó a un individuo, conocido por los agentes por haber cometido con anterioridad otros delitos contra el patrimonio similares, en actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. Por ello, los agentes lo identificaron y encontraron en uno de sus bolsillos un adoquín de grandes dimensiones.

Momentos más tardes, mientras que otro indicativo policial se encontraba patrullando por la zona de Vallellano, escucharon un fuerte golpe procedente de los vehículos que se encontraban estacionados por la zona. Al aproximarse para comprobar lo sucedido, observaron a un vehículo con una ventana fracturada y a una persona removiendo el interior, quien, tras ser identificada, resultó ser la misma que había sido identificada con anterioridad.

Entre sus pertenencias, el individuo portaba dos balizas V16, unas gafas de sol, un chaleco reflectante, un estuche con un 'kit' antipinchazos y un adoquín, objetos cuya procedencia no pudo justificar, quedando todos ellos intervenidos y que posteriormente fueron reconocidos por sus legítimos propietarios. Por ello, los agentes de la Policía Nacional lo detuvieron por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Realizadas varias batidas por la zona para comprobar la existencia de algún otro vehículo afectado, los agentes localizaron dos vehículos en similares condiciones, con una ventana fracturada y el interior revuelto, hallando un adoquín empleado para fracturar la ventana.