Detenido un joven acusado del robo de cuatro móviles y dos patinetes en un comercio de reparaciones de Granada

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 27 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras haber fracturado al parecer el escaparate de un comercio dedicado a realizar reparaciones, sustrayendo de su interior cuatro teléfonos móviles de alta gama, una tablet y dos patinetes.

El presunto autor intentó eludir a los policías, quienes habían sido alertados por una central receptora de alarmas, huyendo del lugar, pero siendo interceptado y detenido finalmente por los agentes, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las cinco de la mañana en un establecimiento comercial dedicado a la reparación de patinetes ubicado en una de las principales avenidas del distrito Sur. Fue en ese momento y lugar cuando la Sala CIMACC-091 recibió un aviso de una central receptora de alarmas en el que se informaba de la rotura del escaparate de un comercio situado en una de las principales avenidas del distrito Sur.

Una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y de mantener la seguridad ciudadana, junto con otras patrullas también de servicio, se desplegaron en las inmediaciones del local afectado. Instantes después el presunto autor fue localizado deambulando cerca de dicha avenida.

Al verse sorprendido por los policías este individuo, un varón de 27 años, habría intentado huir a la carrera. No obstante, los agentes intervinientes consiguieron interceptarlo y detenerlo. Durante la inspección de sus pertenencias se encontró en su poder, presumiblemente objetos procedentes del robo, cuatro teléfonos móviles de alta gama, una tablet y dos patinetes.

Por todos estos hechos el detenido ha sido investigado por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza. El presunto autor ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.