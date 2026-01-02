Detenido en Martos (Jaén) un fugitivo reclamado por Italia por agresiones sexuales a menores

Archivo - Agentes frente al cuartel de la Guardia Civil de Martos/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Martos (Jaén) a un hombre de 35 años, sin domicilio conocido, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales italianas, por delitos sexuales contra menores de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado día 21 de diciembre, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén recibió un aviso de un altercado que se estaba produciendo en un establecimiento de Martos, donde supuestamente dos personas están amenazando e intentando agredir al dueño del local.

A la llegada al lugar, los agentes procedieron a la identificación de los mismos, comprobando que los mismos contaban con antecedentes policiales, intentando uno de ellos huir del lugar sin llegar a conseguirlo. Una vez verificada la documentación en la base de datos policiales, a uno de ellos le figuraba en vigor una orden europea de detención y entrega cursada por las autoridades judiciales italianas, de ahí que se procediera a su detención.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional, decretando su ingreso en prisión a la espera de su extradición a Italia.