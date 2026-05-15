Detenido un policía suspendido de funciones acusado de intentar drogar a una mujer en un bar de Granada

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un agente del cuerpo que ya estaba suspendido de empleo y sueldo y sobre el que pesa un expediente de expulsión previo, después de que presuntamente intentara drogar a una mujer con la que estaba teniendo una cita metiéndole una sustancia en el vaso.

Presuntamente aprovechó que la chica, a la que había conocido por redes sociales, se levantó para ir al baño para introducir la droga en su copa de vino. Otro cliente vio la maniobra y pudo avisarla a tiempo, según han explicado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 1 de mayo, fueron grabados por las cámaras de seguridad del local, donde se ve cómo introduce algún tipo de sustancia en la copa y lo remueve con un cuchillo. La bebida ha sido enviada a analizar para determinar de qué sustancia se trata.

El agente fue detenido este pasado jueves por un presunto delito de tentativa de agresión sexual con sumisión química y ha pasado a disposición judicial este viernes, quedando en libertad provisional a la espera de que avance la investigación.

Está suspendido de empleo y sueldo desde junio del año pasado a raíz de que fuera sorprendido llevándose dinero durante un registro. En ese momento ya quedó detenido por otro de los compañeros que estaban implicados en ese operativo y el asunto fue comunicado a Asuntos Internos, desde donde se actuó con "contundencia".

El agente ya tiene incoado un expediente de expulsión al que ahora se suman los presuntos hechos recientemente acaecidos.