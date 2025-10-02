Detenido el presunto autor de los disparos a un varón y una mujer en un tiroteo en Puente Genil (Córdoba) hace un mes

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El presunto autor de los disparos a un varón y una mujer, que resultaron heridos por arma de fuego el lunes 8 de septiembre en un tiroteo en la barriada Juan Rejano de la localidad cordobesa de Puente Genil, ha sido detenido en la mañana de este jueves y está pendiente de pasar a disposición de la autoridad judicial.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron de los disparos sobre las 20,30 horas del lunes 8, en la calle Cantar del Vencido.

A la zona se trasladaron los agentes de la Guardia Civil, que investigan lo sucedido, así como la Policía Local y los facultativos sanitarios del 061. Uno de los heridos se desplazó por sus propios medios al hospital del municipio, aunque posteriormente fue evacuado, así como la otra persona herida, al Hospital Reina Sofía de la capital.

A raíz de este acontecimiento, el alcalde, Sergio Velasco, exigió "una mayor implicación" del Ministerio del Interior para "atajar la delincuencia asociada al narcotráfico y el uso de armas de fuego", a la vez que reclamó "el incremento de equipos de investigación de la Guardia Civil, dotando al Puesto Principal de más medios para hacer frente a una situación límite". Al hilo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) advirtieron de la "falta de agentes" y alertaron del aumento de los delitos en el mismo.

Ante ello, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, aseguró que desde el Ejecutivo están "más que dispuestos a una colaboración permanente con el Ayuntamiento", al tiempo que resaltó que "los últimos altercados no corresponden con un descenso de los miembros de la Guardia Civil, porque ese descenso no se ha producido, sino que al revés, cada vez que el alcalde ha pedido un refuerzo, la Guardia Civil ha reforzado el número de agentes".

CONCENTRACIÓN EL VIERNES

Semanas más tarde, el regidor propuso a todos los grupos municipales la suscripción y el respaldo a una declaración institucional bajo el lema 'Puente Genil unido frente a la violencia', que ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad en la Comisión de Presidencia, previa a su aprobación en el Pleno de la Corporación.

El manifiesto subraya que "Puente Genil no puede ni debe normalizar los episodios de violencia vinculados al narcotráfico y a la tenencia de armas de fuego", y hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en una gran concentración el viernes 3 de octubre a las 19,30 horas en la Plaza de España (Iglesia de San José), "como expresión pública de unidad frente a la delincuencia y en defensa de la convivencia pacífica", según ha detallado el Ayuntamiento.

En paralelo, el alcalde remitió el día 15 de septiembre una carta a la Subdelegación del Gobierno de España solicitando la convocatoria de una reunión urgente en la que participen también los portavoces de los grupos municipales, con el fin de abordar conjuntamente la situación y articular un plan específico de lucha contra la criminalidad organizada. Entre las medidas propuestas destacan el refuerzo de la investigación frente al narcotráfico, el control de la tenencia ilícita de armas, la lucha contra el blanqueo de capitales y la investigación patrimonial de los clanes de la droga.

El regidor ha valorado "la lealtad institucional, la responsabilidad y la unidad de todos los grupos municipales ante un problema que trasciende la política local", así como "el compromiso de la Guardia Civil y la Policía Local, "cuyo trabajo y coordinación son fundamentales para la seguridad de Puente Genil".

Con esta declaración y con la concentración convocada, Puente Genil quiere enviar un mensaje claro: "Ni miedo, ni silencio, ni impunidad. La unidad de todos es la mejor respuesta contra la delincuencia".

Además, han remarcado que la concentración que convoca el Ayuntamiento sólo es "contra los violentos y los delincuentes que ponen en riesgo la convivencia y mancillan la imagen de nuestra tierra". "En ningún caso se dirige contra otra administración", han aclarado, para agregar que quieren "llamar la atención sobre la necesidad de medios y recursos ajustados a una situación extraordinaria como la que existe a día de hoy en Puente Genil, que requiere la más absoluta colaboración entre todas las administraciones públicas, desde la colaboración y la lealtad para dar pasos firmes contra el mal".