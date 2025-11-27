Detenido por robar en una nave de Montoro (Córdoba) y agredir en su arresto a un guardia civil herido leve

Objetos recuperados por la Guardia Civil tras el robo en una nave de Montoro (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de un robo con fuerza en una nave de la localidad cordobesa de Montoro, uno de los cuales agredió en el momento del arresto a un agente de la Guardia Civil que resultó herido leve.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación 'Mosca' se inició tras una llamada recibida el pasado 3 de noviembre sobre las 22.30 horas alertando de un robo en una nave-taller de Montoro por dos personas que habían accedido al interior mediante escalo y estaban sacando maquinaria y herramientas.

A su llegada, las patrullas desplazadas al lugar observaron a dos personas que, tras detectar la presencia de la Guardia Civil, se dieron a la fuga y abandonaron los objetos supuestamente sustraídos en plena vía pública.

Tras inspeccionar la nave, la Guardia Civil inició un dispositivo conjunto con la Policía Local destinado a localizar e identificar a los presuntos autores que acabó con dos detenidos. Uno de ellos mostró "gran resistencia" a su arresto, tratando de huir y llegando incluso a agredir a uno de los agentes que resultó herido de carácter leve, pero consiguió evitar la huida del detenido.

La actuación de la Guardia Civil permitió recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, que fueron devueltos a su legítimo propietario. Las diligencias practicadas y ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.