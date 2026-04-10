Detenido por el robo de 22 hojas de ventanas correderas en una comunidad de vecinos de la zona Norte de Granada

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Distrito Norte a uno de los presuntos responsables de un robo con fuerza llevado a cabo en el portal de un edificio residencial, de donde fueron sustraídas 22 ventanas correderas.

La investigación dio inicio a raíz de la denuncia del presidente de una comunidad de vecinos, de 43 años, que informó de que unas personas desconocidas habían accedido de madrugada al portal de la comunidad fracturando el cristal de la puerta de entrada.

Una vez en su interior, y en varias incursiones, habían sustraído hasta 22 hojas de ventanas correderas situadas en las diferentes plantas de la escalera del edificio. El denunciante calculaba que el valor de lo sustraído superaría los 4.000 euros.

Con estos datos, el grupo correspondiente de la Brigada Provincial de Policía Judicial inició las pesquisas con el objetivo de averiguar quién o quienes habían podido llevar a cabo estos hechos.

Haciendo uso de medios técnicos y audiovisuales pudieron concluir que habían sido dos personas las involucradas en este robo, identificando plenamente a ambos responsables y adjudicándoles una orden de búsqueda y detención.

Unos días después, también en el distrito norte, agentes de este mismo grupo han podido identificar en plena calle a uno de los responsables, llevando a cabo su detención y traslado a dependencias policiales.

Se trata de un varón de 40 años con antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza y que ya ha sido puesto a disposición judicial.

Su compinche en el robo está también totalmente identificado por el grupo investigador, el cual continúa realizando gestiones para su localización y detención.