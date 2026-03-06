Detenido por un robo con fuerza en un comercio junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de un establecimiento comercial en la zona del casco histórico de la capital.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron en la madrugada del día 1 de marzo, cuando alertaron de que se estaba produciendo un robo con fuerza en el interior de un comercio situado en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral.

Así, varios indicativos policiales se dirigieron al lugar de los hechos y comprobaron como el autor había fracturado una de las puertas para acceder al interior, sustrayendo, entre otros, un recipiente con dinero. Los agentes dieron varias batidas por la zona para tratar de localizar al autor, quien había huido rápidamente en dirección al Puente Romano.

Instantes después localizaron en la Avenida de Cádiz a un sujeto cuyas características coincidían con las del presunto autor del robo, por lo que le dieron el alto, si bien el individuo hizo caso omiso e intentó huir de los agentes, siendo finalmente interceptado.

Entre sus pertenencias portaba numerosas monedas de distinto valor, además de otros objetos que parecían coincidir con los sustraídos del interior del establecimiento.

Por ello, fue detenido por la Policía Nacional por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza cometido en interior de establecimiento comercial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente.

Al respecto, la Policía Nacional inició un dispositivo de seguridad específico para la prevención de los robos con fuerza en los comercios de la zona centro, incrementando su presencia e intensificando el Plan Comercio Seguro, después de que desde finales del mes de enero se producen hechos similares, tras una denuncia del robo en el interior de un establecimiento comercial de la zona centro, siendo conocedores de otros hechos similares en la misma zona y con similar 'modus operandi'.